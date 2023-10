Isabel Rábago da este ‘guantazo’ a Ana Obregón tras ver lo que hizo en ‘TardeAR’

La entrevista que concedió Ana Obregón a Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ este martes sigue dando mucho que hablar. Como era de esperar, las palabras que la actriz y presentadora tuvo hacia Alessandro Lequio para que vaya a conocer a su nieta han generado un auténtico revuelo. Este miércoles, ‘Vamos a ver’ analizaba todo su discurso con el propio Lequio y con Isabel Rábago mostrándose muy rotunda con la actriz y presentadora.

Alessandro Lequio reaccionaba de forma rotunda al mantenerse una vez más en silencio dejando claro que él actúa de forma muy diferente a Ana Obregón. Y es que mientras él ha optado por mantenerse callado, la madre de su hijo necesita exponer todo su sufrimiento y lo que ha pasado estos años tras la muerte de Álex en entrevistas y en redes sociales.

Mientras Isabel Rábago no se contenía en su opinión sobre la actitud de Ana Obregón. «Hay una cosa que dice Ana que no se da cuenta de que está colocando demasiado peso en un bebé. Hace referencia a una foto que fue muy cuestionada porque es una bebé de meses que está señalando a tu hijo. Pero la que le está llevando la mano a señalar a tu hijo es Ana Obregón, no la niña, que le da exactamente igual lo que le pongas delante», destacaba la colaboradora.

«Tú me estás pidiendo que juzgue determinados comportamientos y yo no puedo hacer eso. Es que no lo voy a hacer porque si empiezo a juzgar entonces no acabamos», le replicaba Lequio a Isabel Rábago. «¿Porque hay cosas que no compartes?», preguntaba de forma retórica Joaquín Prat. «No, no por eso, sino porque simplemente habría que explicar muchas cosas y yo esto lo decidí desde el primer día», insistía Alessandro.

Isabel Rábago sentencia a Ana Obregón en ‘Vamos a ver’

Poco después, Isabel Rábago era muy clara al decirle a su compañero que «te señala como un mal abuelo». «Te está diciendo mi casa está abierta, te doy todas las facilidades pero con una sonrisa y un tono muy suavecito y bonito te está diciendo eres un mal, abuelo. Lo voy a dejar ahí y que no quieres conocer a la descendencia de tu hijo», destacaba la colaboradora.

«Bueno yo sé que ella no piensa eso aunque efectivamente puede parecer eso. Pero lo importante es como estoy yo, cómo me siento yo y como está mi familia, que es mi mujer y mi hija y el resto me da completamente igual», remarcaba Alessandro Lequio.

«Pero estamos hablando de esto porque esta señora se sienta en un plató y te vuelve a señalar y vuelves a situarte en el foco», le recordaba Isabel Rábago. «Mi familia y yo tenemos unos principios», defendía Lequio. «Sí, y ella no«, soltaba de forma sentenciadora Rábago.