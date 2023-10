Alessandro Lequio sentencia en una lapidaria frase a Ana Obregón tras su órdago en directo

Ana Obregón sorprendía este martes al sentarse en el plató de ‘TardeAR’ con Ana Rosa Quintana. Durante la charla, la actriz y presentadora habló de su distanciamiento con Alessandro Lequio y los motivos por los que el padre de su hijo no ha querido conocer por el momento a su nieta.

«Yo sé que Alessandro ha querido el silencio, yo no. Respeto la decisión de Alessandro de no hablar. Pero yo sí, yo quiero que cada día de mi vida sea un homenaje a mi hijo», aseguró Ana Obregón ante Ana Rosa. Pero además, antes de marcharse del plató no dudó en lanzar un mensaje muy directo a Alessandro Lequio: «La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Alex si pudieras abrazarla y estoy deseando que Anita conozca a tu hija y de María y me encantaría que vinierais a casa porque Álex se lo merece».

Como era de esperar, este miércoles, ‘Vamos a ver’ ha resumido las palabras de Ana Obregón en ‘TardeAR’ y ha tratado de saber lo que piensa Alessandro Lequio de todo ello. Nada más arrancar el club social, Joaquín Prat le soltaba un comentario a su compañero y la reacción del italiano lo decía todo. «Eres el abuelo de esa criatura», comentaba el presentador mientras Alessandro contraía el gesto y levantaba las cejas en claro símbolo de lo que piensa en todo este asunto.

«Yo veo como miras el vídeo y miras con cariño y escuchas con cariño», le decía Joaquín Prat a su compañero tras la emisión del vídeo con las declaraciones de Ana. «Soy una persona educada. De entrada máximo respeto porque la respeto profundamente, es la madre de mi hijo y no puedo sentir más que respeto y por supuesto cariño. Pero en este tema ya sabéis que por una cuestión de higiene mental he decido no hablar«, respondía Alessandro.

«Yo soy incapaz, pero incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en mi silencio. Lo que si hay que decir es que una bebé de siete meses no tiene capacidad de desear conocer a alguien«, aseveraba justo después Alessandro Lequio en clara respuesta al mensaje directo que le envió Ana Obregón.

Alessandro Lequio se distancia de la actitud de Ana Obregón

Pese a todo, Joaquín Prat insistía al preguntarle si los tres deseos póstumos de los que habla Ana Obregón son tal cual los cuenta ella. «Yo voy a mantener mi silencio», volvía a decir el italiano. «¿Pero te alegras de verla feliz imagino?», le cuestionaba entonces Antonio Rossi a lo que él aseguraba que «por supuesto que me alegro y es una felicidad inmensa verle con una sonrisa».

Después, tras ver otro vídeo en el que Ana Obregón relataba cómo el le ayudó a todo y firmó el testamento y sus últimas palabras pidiéndole que vaya a ver a su nieta cuando quiera. «¿Si respeta tu silencio porque te pone en esta tesitura?», le preguntaba Joaquín al respecto. «Somos distintos, ella necesita hablar, ¿Cuántas entrevistas ha hecho? ¿Y yo cuántas he hecho?», sentenciaba Lequio en su lapidaria frase final.