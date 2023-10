El capítulo 92 de ‘Mía es la venganza’ da la vuelta a todo con su imprevisible final en Divinity

‘Mía es la venganza‘ ha emitido su capítulo 92 este martes en el que Lola ha sucumbido a los duros interrogatorios de la inspectora Morales y ha confesado que fue ella quien mató a Enrique Sáenz la noche en la que intentó abusar sexualmente de ella.

Ha declarado que lo hizo en defensa propia, lo que podría ser un atenuante. Además, la joven ha exculpado de todo cargo a Mario, negando que fuera él quien le ayudó a deshacerse del cuerpo como realmente así fue. Así, el nuevo accionista de Los Olivos ha salido del calabozo y ha quedado en libertad sin cargos por el momento.

Ahora, el máximo objetivo de Mario en ‘Mía es la venganza’ es que Lola reduzca la condena con la ayuda de una de las mejores abogadas, que aprovechará que actuó en legítima de defensa para que la pena sea sensiblemente inferior.

Mientras tanto, la felicidad de Sonia Hidalgo se ha borrado de un plumazo tras enterarse por Montes de que Mario ha sido liberado. No obstante, la jefa de club tiene un as bajo la manga y, aunque finalmente no se podrá librar de su enemigo, utilizará que Lola esté en prisión para hacerle el mayor daño.

Por esa misma razón, en el episodio de este martes de ‘Mía es la venganza’ que ha ofrecido Divinity se ha visto cómo Sonia ha reunido a Montes para hacerle un importante y urgente encargo: que haga todo lo que esté en su mano para que Lola se pudra en la cárcel y le caigan cuantos más años mejor. El expolicia debe mover todos los hilos posibles para que la joven no quede en libertad condicional.

Sin embargo, Olivia, que se ha enterado de los planes de su madre y de que Mario está en libertad, ha tomado una inesperadísima determinación y se ha atrevido a presentarse en casa del joven para acercarse a él y ayudarle en lo que necesite. Un giro de los acontecimientos en la historia entre Mario y Olivia con el que ha acabado el episodio de hoy.

Olivia se presenta en casa de Mario en ‘Mía es la venganza’