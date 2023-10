«Da terror»: El llamamiento de Ana Rosa al revivir su momento más duro durante el cáncer

Hace dos años, Ana Rosa Quintana paralizaba a todos al anunciar en ‘El programa de Ana Rosa’ que tenía que apartarse temporalmente de la televisión porque le habían detectado un cáncer de mama. Una enfermedad que hizo que la presentadora desapareciera durante un año de su programa y de la pequeña pantalla.

Este jueves 19 de octubre se celebra el día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama. Y por ello, Ana Rosa Quintana ha querido dedicarle la ‘FirmaAR’ del día en ‘TardeAR’ a hacer una reflexión sobre esta enfermedad que afecta a tantas mujeres cada año y que ella misma tuvo que vivir hace dos años.

«Hay una palabra que da terror. Esa palabra es ‘cáncer’. Hasta hace poco era una palabra tabú que solo se pronunciaba en privado mientras un médico te miraba a los ojos. Te llevabas esa palabra escondida en el pecho y no la pronunciabas nunca. Solo se utilizaban eufemismos», empezaba diciendo Ana Rosa Quintana.

El alegato de Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’ sobre el cáncer de mama: «No estamos solas»

«Afortunadamente la sociedad ha desterrado el miedo a pronunciarla. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el cáncer de mama, el más frecuente entre las mujeres. Cada año se realizan unos 35.000 diagnósticos, pero afortunadamente la mortalidad ha experimentado un gran descenso por la rápida detección y la mejora de los tratamientos. Hay decenas de mujeres que escucharán en una consulta “cáncer de mama”», proseguía diciendo la presentadora.

Una frase que tal y como ella misma recordaba fue la que ella misma escuchó. «Yo escuché esas mismas palabras hace dos años. Desde el principio supe que ya no hay palabras que deban evitarse. Tenemos de nuestro lado a la ciencia, la medicina, el amor, la amistad, la esperanza y a miles de mujeres. No estáis solas. No estamos solas. Vencer el miedo a una palabra, al cáncer, es el primer paso para curarse«, sentenciaba Ana Rosa.

Justo después, Ana Rosa Quintana daba la bienvenida en el plató a Silvia Pérez Aranda, una experta radióloga, para que explicara cómo está subiendo mucho el cáncer de mama en mujeres jóvenes. «Es una de las cosas más tremendas, me parece a mí», destacaba Ana Rosa. «Lo importantes es detectarlo a tiempo», insistía la presentadora preguntándole a su invitada cuando las mujeres deben empezar a hacerse revisiones periódicas.

«La prueba que no puede faltar es la mamografía, es obligada a partir de los 50. Pero como la incidencia ha bajado a los 40 años, la mayoría de sociedades científicas recomendamos bajar la edad de cribado a los 40 años. El cáncer de mama ha cambiado mucho y la recomendación es empezar a cribar antes», explicaba la experta radióloga.

Asimismo, tanto Silvia Pérez Aranda como Ana Rosa Quintana han tratado de dar consejos a las mujeres cuando se empiezan a notar algo o cuando pasan por un cáncer lo que deben hacer. En ese sentido, la presentadora remarcaba lo importante que es hacer ejercicio y llevar una dieta sana. «El ejercicio disminuye el riesgo del cáncer de mama, y el ejercicio ayuda a las que hemos tenido incluso durante el tratamiento y la quimioterapia y comer sano es fundamental y después mucho más», sentenciaba.