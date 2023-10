Avance del capítulo 82 de ‘Mía es la venganza’: una inesperada alianza y una mala noticia

‘Mía es la venganza’, la ficción protagonizada por Lydia Bosch que se consolida como el serial más visto en canales temáticos y como uno de los favoritos para los espectadores, encara esta semana un giro radical de los acontecimientos en Divinity: la proposición de boda de Olivia y Bosco tras acercar posturas.

El capítulo 81 emitido este lunes, 2 de octubre, estuvo marcado por la brutal pelea entre Mario y Bosco con consecuencias terribles para ambos. Especialmente para el exjefe de mantenimiento, que ve que el suceso une más a Olivia con su novio, hasta el punto de que el hijo de Santiago San Román se plantea perdonar la infidelidad de su chica. Además, Jaime sigue acosando a Sonia mientras ella tiene dificultades para diferenciar entre la realidad y su imaginación.

¿Pero qué va a pasar hoy en la serie protagonizada por Lydia Bosch? Por si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes del capítulo 82 de ‘Mía es la venganza’ de este 3 de octubre que se emite en Divinity a partir de las 16:20 horas:

Capítulo 82 de ‘Mía es la venganza’ – Martes 3 de octubre

Bosco y Santiago San Román en ‘Mía es la venganza’

Jaime continúa amenazando con su presencia en el club a Sonia Hidalgo que, pese a ello, no se deja amedrentar. Sin embargo, Jaime tiene un as bajo la manga: Mario, con el que se alía para llevar a término sus macabros planes. Por otra parte, los empleados de ‘Los Olivos’ conocen a Andrés, primo de Lorenzo, que será el nuevo jardinero del lujoso club y que no pasará desapercibido.

Mientras tanto, Santiago San Román intenta que Bosco, su hijo, se quite de la cabeza la idea de perdonar a Olivia la infidelidad y la humillación por la que le hizo pasar y le pide que se olvide de ella. Además, Clara Buendía, una reconocida extenista, irrumpe en el club deportivo, y Vicente, el exmarido de Luisa, anuncia una muy mala noticia.