Antena 3 sorprende con ‘La Voz’ al anunciar el lanzamiento de una nueva variante del programa

Antena 3 sigue apostando y confiando en ‘La Voz‘. Tras estrenar la décima edición del talent show hace cuatro semanas con Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Malú como coaches; la cadena de Atresmedia anuncia ahora una nueva versión.

Además de ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, que también ha grabado ya una nueva edición con David Bisbal, Rosario Flores, Melendi y Lola Índigo como coaches; ahora Antena 3 anuncia ‘La Voz All Star’.

De este modo, Antena 3 apostará por su cuarta versión de ‘La Voz’ después de haber emitido también tres ediciones de ‘La Voz Senior’ y versionará ahora este otro spin-off que ya fue emitido en Francia hace dos años en la que participantes de anteriores ediciones de la edición normal y de la ‘Kids’ volvían al programa para intentar formar equipo con cinco coaches.

Con su apuesta por ‘La Voz All Star’, Antena 3 sigue los pasos de Telecinco que la temporada pasada probó suerte con ‘Got Talent All Stars’. No obstante, cabe recordar que en el caso del talent show que presenta Santi Millán los concursantes eran los mejores concursantes de todas las ediciones internacionales.

‘La Voz All Star’ y todas las bazas de Antena 3 para esta temporada

La llegada de ‘La Voz All Star’ ha sido anunciada por Antena 3 en una promo en la que avanza todas sus bazas para los próximos meses. Junto a esta nueva versión del programa presentado por Eva González también se anuncia el estreno de ‘El 1%‘, nuevo concurso con Arturo Valls, así como nuevas temporadas de ‘El desafío‘, ‘Tu cara me suena’, ‘Mask singer’ y ‘Atrapa un millón’.

En cuanto al terreno de la ficción, Antena 3 estrenará ‘Cristo y Rey‘ tal y como adelantamos en exclusiva en El Televisero; así como ‘Beguinas‘ con Yon González y Amaia Aberasturi; ‘Una vida menos en Canarias‘ con Natalia Verbeke y Ginés García Millán; y la serie francesa ‘Serial Lover‘.