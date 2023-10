Ana Rosa Quintana, sin filtros habla de las audiencias de ‘TardeAR’ con pulla a Jordi González

Ana Rosa Quintana recibía este miércoles el Premio Flamenco en la Piel por su «compromiso especial con el flamenco» en la gala inaugural del SIMOF Madrid. Allí, la presentadora de Mediaset ha hecho balance del rendimiento de ‘TardeAR‘ en la franja vespertina de Telecinco.

En declaraciones a Europa Press tras recoger el galardón ha explicado cómo se encuentra en esta nueva etapa profesional tras casi 20 años triunfando en las mañanas de Telecinco. «Adaptándome, poquito a poco. Incluso adaptándome a los horarios, porque te cambia todo», reconocía la comunicadora.

Sobre los pobres datos de audiencia que está cosechando ‘TardeAR’, donde tan solo consiguió superar a Sonsoles Ónega durante su estreno, Ana Rosa Quintana admite que «las tardes son complicadas. Hay cinco magacines a la misma hora. Bueno, ahora cuatro». De esta forma hace referencia a la reciente cancelación de ‘La Plaza’, el programa que presentaba Jordi González en La 1.

La petición de Ana Rosa Quintana a Telecinco

«Hay que hacerse un huequito, pero estoy contenta. Me gusta mucho el programa, me gusta mucho lo que hemos hecho. Estamos súper contentos, nos encanta el programa y ahora hay que pedir que la gente lo vaya conociendo poco a poco», pedía la presentadora.

Por lo que respecta a su estado de salud, Ana Rosa Quintana asegura que se encuentra fenomenal: «Salud bien, gracias a Dios, me acabo de hacer control y todo bien». Por último, la presentadora se pronuncia sobre la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que tendrá lugar este viernes 13 de octubre. La periodista reconoce que está invitada, pero no podrá acudir: «No puedo ir a la boda, ¿quién se casa en mitad de un puente? Hay que organizarse. Que no vayan Kiko Rivera e Isabel Pantoja es imperdonable. Pase lo que pase, hay que reencontrarse y hay que olvidar».