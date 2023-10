Ana Rosa Quintana habla de este inusitado modo sobre su jubilación en pleno ‘TardeAR’

Ana Rosa Quintana comenzaba este jueves ‘TardeAR’ hablando de la última hora del tiroteo de Maine en EEUU con Manu Marlasca retrasando así el comienzo de su tertulia VIP unos minutos con respecto a lo habitual que suele ser la primera sección del programa.

El primer tema de debate de la mesa VIP de este jueves en ‘TardeAR‘ es el retraso de la edad de jubilación. «La OCDE ha pedido que se retrase aún más porque quieren vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Sin embargo, hay quien se ve trabajando con 70 años y otros que están encantados de jubilarse a los 50 si pudieran», comentaba Ana Rosa Quintana.

«Es que claro ahora dicen que los 65 son los 55 de antes», comentaba Ana Rosa Quintana celebrándolo pues ella ya tiene 67 años. «Bueno es tu caso pero no los de todas. No todas lo llevan como tú», le matizaba entonces Carolina Ferre. «Pero vivimos más y ahora los 40 ya no son los 40 de antes», insistía Quintana.

No obstante, Susana Díaz dejaba claro que todo dependía del tipo de trabajo que se haga. «Con más de 65 años no se puede subir una persona a un andamio ni echar cemento a una carretera», defendía la ex-presidenta de la Junta de Andalucía. «Claro, depende de los trabajos. Pero es verdad que en España vamos a tener un problema y es que se va a empezar a jubilar el baby boom, que algunos sois del baby boom», destacaba Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana, muy clara sobre la edad de jubilación

Después, Ana Rosa Quintana era clara al dar su opinión sobre este asunto. «Yo creo que hay que jubilarse cuando uno quiera«, decía con una sonrisa en la boca. «Y depende de la profesión que tengas», volvía a decir Cristina Tárrega. «Es que si que hay profesiones en las que la gente se puede jubilar más tarde y creo que es un lujo que se jubilen demasiado pronto», añadía Susana Díaz.

«Pues un catedrático, un juez. Y que no es lo mismo que seas una persona sana a que tengas una enfermedad», apostillaba Ana Rosa Quintana al respecto. «No es lo mismo un pintor de cuadros que uno de brocha gorda», se escuchaba decir a Tárrega a lo que Ana Rosa sumaba a «un torero» señalando a Manuel Díaz El Cordobés.

Justo después, era Jorge Luque el que explicaba que hay trabajos que la Seguridad Social califica de «naturaleza excepcionalmente peligrosa, tóxica e insalubre». Tras escucharle, Ana Rosa no se cortaba al decir que «hacer un programa de televisión» ironizando con que su trabajo era peligroso. «No es el caso no», le corregía Luque avanzando que son profesiones que se pueden jubilar a partir de los 55 años y que muchos de esos trabajos tenían que ver con la tauromaquia.