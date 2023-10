Jorge Luque se subleva ante Ana Rosa por lo que hace su programa contra el Gobierno

Parece que lo de que en ‘TardeAR’ no iban a hablar de política se quedó en agua de borrajas. Y es que este miércoles, el programa que presenta Ana Rosa arrancaba su mesa VIP hablando de la medida que han acordado PSOE y Sumar de reducir la jornada laboral a 37 horas y media. También de un estudio que plantea que España ha bajado al puesto 27 de los mejores países para ser mujer.

Dos temas que han servido para que tanto Ana Rosa Quintana como algunos de sus colaboradores como Alaska, Cristina Cifuentes, el Cordobés o la copresentadora Beatriz Archidona no dudaran en lanzar zascas a diestro y siniestro al Gobierno de coalición progresista. Tan solo la influencer Marina Rivers y el copresentador Jorge Luque se salían del carril para defender al gobierno de Pedro Sánchez.

Y es que durante el debate sobre la reducción de la jornada laboral, Cristina Cifuentes, Alaska o la propia Ana Rosa cuestionaban la medida. «Esto son fuegos artificiales, han llegado a un acuerdo PSOE y Sumar pero la gobernabilidad no depende solo de ellos. Vamos a ver que dice PNV, Bildu, Junts», sostenía Ana Rosa. «Ese es el problema», apostillaba Cifuentes.

Jorge Luque se enzarza con Beatriz Archidona

Tras ello, ‘TardeAR’ conectaba con una mujer que tiene una tienda de ultramarinos que trabaja muchas horas porque no puede asumir los pagos de ningún trabajador. Ello llevaba a que Marina Rivers se atreviera a lanzar un gran dardo. «Es que si no puedes permitir tener trabajadores no tengas una tienda. Estamos siempre muy preocupados por los empresarios que son los que tienen dinero y no los trabajadores que son los que dan su tiempo. Hay que pagar bien a los trabajadores que trabajan muchísimas horas y no se premia la productividad», defendía la influencer mientras Cifuentes o Archidona intentaban replicarla y tirar por tierra su argumento.

Después era Jorge Luque el que se enfrentaba a su compañera Beatriz Archidona. «Reducir la jornada laboral no se debe ver como algo negativo, los alemanes trabajan al año 300 horas, es decir trabajan 12 días menos que nosotros y son más productivos», trataba de defender el copresentador sin que su compañera y Cristina Cifuentes le dejaran hablar interrumpiéndole en varias ocasiones.

Pero sin duda, era el debate sobre si España es un buen país para vivir si se es mujer en el que Jorge Luque no toleraba lo que sus compañeras decían a la ligera. Todo después de que España haya bajado 13 posiciones en un estudio de una universidad. «En 2021 estábamos en el puesto 14 y ahora en 2023 estamos en el 27», informaba Beatriz Archidona. «A mi lo que me llama la atención es que tenemos el gobierno más feminista de la historia con el Ministerio de Igualdad y hemos caído», soltaba sin pudor Ana Rosa.

«Hay un gobierno muy feminista con un Ministerio de Igualdad que a mi modo de ver no está cumpliendo su función», añadía Cristina Cifuentes cuestionando a lo que destina el dinero el Ministerio. «Y es que cada vez hay más víctimas de violencia de género y luego la ley del si es si», apostillaba la que fuera Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Jorge Luque se enfrenta a Ana Rosa y sus colaboradores por el Gobierno

Era entonces cuando Jorge Luque tomaba la palabra para dar la cara por el Gobierno de Pedro Sánchez. «Evidentemente la ley del si es si ha sido una chapuza, eso poca gente puede decir que no», aseveraba el copresentador. «Ni siquiera tú», espetaba Ana Rosa con sorna. «Pero en 2022 se pusieron en España 182.000 denuncias relacionadas con la violencia de género, son 11,8% más que en 2021. Yo no creo que Irene Montero y sus trabajadores hayan animado a los hombres a agredir sexualmente a la gente, pero si que creo que han fomentado que las mujeres denuncien y sean más conscientes de la situación», se atrevía a cuestionar Jorge Luque a Cifuentes.

«Por supuesto no creo que Irene Montero ni nadie quiera victimas, ¿pero de verdad se está haciendo desde el Ministerio lo suficiente?», se preguntaba entonces Cristina Cifuentes. «No te preocupes que en el próximo gobierno no estará Irene Montero digo yo», le replicaba Ana Rosa a su colaboradora.

Por último, Marina Rivers ponía sobre la mesa el miedo que tienen muchas mujeres cuando salen a la calle solas. Algo en lo que Beatriz Archidona no estaba de acuerdo. «A mí me preocupa como país que las mujeres tengan miedo a salir a la calle», soltaba la copresentadora. «Pero es que tú hace 5 años le preguntabas a la mujer si se sentía segura y decía que sí, pero ahora la sociedad ha avanzado y hay más mujeres que no se sienten seguras», sentenciaba.