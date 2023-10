Un colaborador habla de su contrato en ‘TardeAR’ y exige a Ana Rosa que le suba el sueldo

Ana Rosa Quintana comenzaba este lunes la tertulia de ‘TardeAR’ dando la última hora sobre la confirmación de que el cadáver encontrado entre dos vagones de un tren en Sevilla y que ha generado un auténtico escándalo en ‘Mañaneros’ de TVE y paraba los pies a Jorge Luque y Xavier Sardá por especular sobre lo sucedido.

Tras media hora, Ana Rosa pedía cambiar de tema y comenzar con su tertulia VIP. Jorge Luque era precisamente el encargado de dar paso al siguiente asunto. «Hoy hemos vuelto a trabajar, se ha acabado el puente. El problema es que millones de españoles han desconectado y han tenido que volver a trabajos que no le satisfacen», exponía el copresentador.

«Según el último informe de Infoempleo de Adeco un tercio de los españoles quiere cambiar de trabajo y solo el 27,10% están satisfechos con su trabajo. Con lo que cobran y con los horarios que hacen imposible atender a la familia y una mala relación con los jefes son otras causas que hacen que la mayoría de los españoles no estén contentos con su trabajo», añadía Jorge Luque antes de que Ana Rosa se dirigiera directamente a él.

Así, Ana Rosa Quintana no dudaba en preguntarle a Jorge Luque si él estaba contento trabajando en ‘TardeAR’. «¿Tú estás contento?», le cuestionaba. «Contentísimo», respondía de primeras él. Pero lejos de quedarse ahí, el copresentador aprovechaba para hacerle una propuesta a su ‘jefa’ con respecto al sueldo.

«Pero oye si me quieres subir un poco el sueldo yo encantado», soltaba entre risas Jorge Luque. «Pero no me quejo la verdad, soy un afortunado», aseveraba después. «Si, mejor no te quejes», le replicaba Ana Rosa Quintana a su compañero. «Creo que sería más justo que no te quejaras», sentenciaba la presentadora.

Justo después, Ana Rosa le preguntaba al resto de colaboradores si ellos estaban contentos con su trabajo. «Yo sí, encantada de estar en ‘TardeAR’ y de todo lo que me venga», respondía Vicky Martín Berrocal. «Yo también», se escuchaba decir por lo bajo a Madamme de Rosa.