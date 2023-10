Alerta roja con ‘TardeAR’ en Telecinco: Ana Rosa Quintana no detiene la caída en audiencia

‘TardeAR’ no levanta cabeza en las tardes de Telecinco. El magacín capitaneado por Ana Rosa Quintana parece estar ahuyentando al público propio de la franja vespertina a tenor de los muy preocupantes datos de audiencia que están cosechando las últimas emisiones.

Hasta el momento, el programa sustituto de ‘Sálvame’ no ha obtenido datos boyantes en ninguna de sus entregas. Su mejor marca se sitúa en el 12% gracias a la boda de Isa Pantoja. Pero lo cierto es que, más allá de eso, se ha mantenido en torno al 10-11%. Cifras insuficientes que han cedido el liderazgo a la competencia, llegando a ser tercera opción para los espectadores.

Así, no solo no se ha conseguido trasladar ese reinado de las mañanas a las tardes, sino que además ‘TardeAR’ no ha logrado mejorar como se esperaba los resultados que este verano ha venido cosechando ‘Así es la vida’. Para más inri, si lo comparamos con su predecesor, con ‘Sálvame’, el titular es inapelable: el cambio de programación ha sido un tropiezo empresarial sin parangón.

No hay más que ver las métricas de ‘TardeAR‘ del martes y del miércoles con un 9,4% y 9,3% de share frente al 15,1% y el 15,4% que hizo ‘Sálvame’ en esos mismos días hace justo un año. Además, conviene resaltar que el espacio de La Fábrica de la Tele se despidió el pasado 21 de junio por encima de la barrera del 15%, es decir, seis puntos porcentuales por encima. Se dice pronto.

Así las cosas, ‘Y ahora Sonsoles’ se hizo nuevamente con la victoria con un 12,3%. Por su lado, la serie ‘La Promesa’ de TVE también ganó a Ana Rosa con un 12,4% de cuota de pantalla. En paralelo, ‘TardeAR’ parece estar lastrando al concurso ‘Reacción en cadena’ cuando estaba empezando a despuntar, pues sus malas herencias han provocado que vuelva a caer al unidígito también. Las alertas están a punto de saltar y no es para menos.