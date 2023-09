Patricia Pardo se percata de un detalle de la canción de Malú y dicta esta sentencia

‘El programa de verano’ se ha apresurado en abordar el nuevo single de Malú del que todo el mundo habla en las últimas horas. Se llama Ausente y es un relato de desamor que sale a la luz tres meses después de oficializarse su ruptura con Albert Rivera. ¿Se ha marcado un Shakira? Lo cierto es que la letra está cargada de dardos que podrían ir dirigidos al expolítico y Patricia Pardo así lo ha considerado.

«Qué sorpresa nos ha dado Malú, que se ha marcado un Shakira. Ese videoclip nos ha dejado impactados y un poco estremecidos, se nos ha puesto la piel de gallina, es impactante», han sido las primeras palabras de la presentadora matinal de Telecinco. «Se ha marcado un Shakira y yo diría que va dedicada a Albert Rivera. Es impresionante», ha apuntado sin rodeos.

Tras escucharle, Antonio Rossi ha tomado la palabra. «Yo he defendido mucho a Shakira y en esto voy a seguir defendiendo a Malú porque la creatividad de los artistas es el sentimiento. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas hemos preguntado: ‘¿cuándo te inspiras más en el amor o el desamor?’ Pues esto es inspiración», ha opinado el colaborador.

Y en ese instante, Patricia Pardo ha hecho hincapié en un detalle. «¿Sabes una cosa? Que Malú no se ha metido con nadie y, en el caso de Shakira, lleva señalando a otra mujer (Clara Chía, pareja de Piqué) desde el primer momento y eso es lo que hemos afeado muchos de Shakira. No te equivoques», ha replicado.

Rápidamente, varios colaboradores se han lazando a dar su punto de vista, pero Antonio Rossi no lo ha permitido al sentirse aludido por Pardo: «Espérate, que ha echado el mensaje feminista. Shakira no lo hace en todas las canciones. En todas no ha atacado a Clara Chía», ha defendido el periodista mientras compañeros como Adriana Dorronsoro o Iván Reboso le interrumpían.

«Dejadme que acabe, por favor, que habéis salido todos ahí encima», ha estallado Rossi. «Uy, cómo se pone Antonio, que estamos de risa», le ha reprobado Patricia Pardo, molesta con el tono. «Lo hizo en la primera canción solo, pero en las demás Shakira no ataca a esta chica. Y una cosa es que digas ‘me dejas a Hacienda’ o ‘me dejas a la suegra’ y que haga un poquito de ironía y otra cosa diferente es que ataque una mujer. Hay una línea, hay una línea, Patricia», le ha espetado.

«Esa es tu lectura», ha cortado tajante la comunicadora gallega que, más tarde, antes de cambiar de asunto, ha valorado la calidad del videoclip de Malú que tanto revuelo está causando y que va camino de hacerse viral. «El videoclip es bonito en cuanto a imagen, y la canción es preciosa», ha sentenciado.