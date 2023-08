Patricia Pardo ve el nuevo vídeo de Jenni Hermoso y da su sentencia final al caso Rubiales

Este martes a última hora de la tarde, Luis Rubiales filtraba un vídeo que había presentado ante la FIFA en el que trataba de desmontar a Jenni Hermoso y sus compañeras al verlas en el avión riéndose de lo del beso. Pese a esta nueva filtración, Patricia Pardo se ha mostrado contundente este miércoles en ‘El programa del verano‘ y ha vuelto a dar la cara por la jugadora de la selección española.

En las imágenes filtradas por Luis Rubiales se ve a Jenni Hermoso riéndose del beso junto a sus compañeras mientras beben champán y se ve cómo están mirando en el móvil las comparaciones de su beso con el que Iker Casillas le dio a Sara Carbonero y que muchos medios compartieron aquel domingo.

Pero todo se trata de una artimaña de Luis Rubiales para tratar de seguir en su puesto y de desprestigiar aún más a Jenni Hermoso. Por ello, Patricia Pardo no ha podido ser más contundente este miércoles. «Hay personas que están intentando tirar por tierra la versión de Jenni porque no ven correcto o coherente este comportamiento», señalaba de primeras la presentadora de ‘El programa del verano’.

«El primero que lo intenta tirar es el propio Luis Rubiales porque lo mostramos como un documento que él ha presentado, al parecer, a través de sus abogados ante la FIFA. Esto ocurre tantas veces cuando hablamos de una agresión», explicaba lamentándose Patricia Pardo.

«Nosotros no lo vamos a calificar porque no sabemos si puede ser un delito, simplemente un acto sancionable y no lo vamos a calificar como una agresión sexual, pero la propia víctima lo ha calificado así», proseguía diciendo la presentadora de Telecinco.

Patricia Pardo es firme con su sentencia sobre las últimas imágenes de Jenni Hermoso

Pero lejos de quedarse ahí, Patricia Pardo volvía a sacar la cara por Jenni Hermoso. «Ella se siente víctima, ha asegurado que no hay consentimiento y que hay un presunto abuso de poder. ¿Cuántas veces una mujer sufre una situación así? ¿Tarda en procesarlo o no?», reflexionaba la presentadora.

Tras ello, Patricia Pardo no dudaba en defender la actitud de Jenni y del resto de jugadoras. «Pero es que hay que tener en cuenta el contexto de esta secuencia, es que ellas son las campeonas del mundo. ¿Qué tenemos que exigirle a Jenni Hermoso y a sus compañeras? ¿Tiene que estar afligida, apenada, llorando y torturándose por lo que acaba de suceder?«, preguntaba a sus colaboradores.

«Ella dio explicaciones, dijo desde el primer momento que no le gustó y, como es lógico y coherente, está de celebración con sus compañeras», terminaba sentenciando Patricia Pardo dejando muy clara cuál era su postura en este asunto.

Justo después era Fernando Garea el que cargaba duramente contra Luis Rubiales. «Este desgraciado hecho nos está trayendo algunas cosas buenas como la reacción del feminismo. Y por otro es que estamos observando en primera fila el perfecto manual del perfecto machista. Uno de los episodios por los que hay que pasar es acusar a la víctima y revictimizarla y otro decir además al día siguiente y en los días posteriores estaba contenta. Esto ya pasó con el caso de la Manada. Esto es el perfecto manual de que o no has entendido nada o eres tan machista que consideras que puedes utilizar esto como prueba«, defendía el colaborador.