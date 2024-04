Patricia Pardo se subleva así contra Joaquín Prat y ‘Vamos a ver’: «Sois unos caraduras»

Patricia Pardo ha tenido un desencuentro con Joaquín Prat y el equipo de colaboradores de ‘Vamos a ver’ en la mesa de actualidad por discrepar con uno de los temas que se han abordado en la jornada de este miércoles.

El programa matinal de Telecinco se ha desplazado hasta Marchal, pequeño pueblo de Granada, donde dos vecinas de etnia gitana denuncian la decisión del Ayuntamiento de no atender a los vecinos que acudan con ropa de estar por casa. «Es racismo. Cada uno va como le da la gana. Yendo limpio y respetando a las personas ¿Por qué discriminas tanto a los gitanos? Encima lo hacen por redes sociales”, han condenado en directo.

Joaquín Prat y Alfonso Egea se han puesto de su parte y han coincidido con ellas en que no es una falta de respeto acudir en bata al consistorio. Además, el reportero desplazado hasta el lugar ha justificado que los vecinos vayan en ropa de casa porque «un tercio de la población es gitana» en ese municipio de apenas 400 habitantes.

«¿Pero y eso qué tiene que ver? Nada que ver. A estas señoras les parecería normal que yo mañana viniera a presentar el programa con zapatillas de casa», ha reaccionado Patricia Pardo. «No es igual», le han replicado Prat y Alfonso. «¿Ah no? Entonces la rara de lugar soy yo siempre, me da que hay mucho políticamente correcto en esta mesa y no me parece muy normal, debo ser yo la rara», se ha rebelado la copresentadora de ‘Vamos a ver‘ con seriedad.

«Lo de estas señoras es una gestión privada, lo tuyo es una gestión pública», le ha contrariado Alfonso Egea. «Es una aldea y el comportamiento en una aldea es distinto», ha sostenido Joaquín Prat, provocando aún más a Pardo. «Claro, claro, mañana vengo yo entonces con unas zapatillas», ha seguido clamando la gallega. «Que no es igual Patri», le ha vuelto a rebatir su compañero de presentación.

«Aquí todo funciona de otra forma», ha apuntado el periodista enviado a la localidad granadina. «Que lo que tenemos que entender es que esto tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo. Si lo ves en el Ayuntamiento de Madrid, pues te llama la atención, pero si es en una aldea…», ha excusado Joaquín Prat.

«Tenéis un morro que os lo pisáis, sois unos quedabien y sois unos caradura, sois unos caradura», ha sentenciado sin rodeos Patricia Pardo, llamando «caradura» a Joaquín y a los colaboradores de la mesa por su postura respecto al tema. «La carita muy dura, la carita muy dura», se le ha escuchado decir reiteradamente y con rostro serio a pesar de que se trataba de cambiar de bloque.