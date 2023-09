La denuncia que Fer Castro hace de su paso por ‘Pasapalabra’ tras su eliminación: «Una odisea»

Los fans de ‘Pasapalabra’ se quedaron en shock el pasado jueves cuando Fer Castro tuvo que despedirse del programa tras perder la silla azul frente a otro Fernando después de fallar sus dos palabras en la temida prueba en la que el perdedor del Rosco tiene una segunda oportunidad.

Así, tras 84 entregas compitiendo frente a frente con Moisés Laguardia, Fer Castro deja ‘Pasapalabra‘ tras haberse ganado el cariño de los espectadores y haberse situado entre los concursantes que más tiempo han estado en el programa.

Tanto Roberto Leal como Moisés quisieron tener unas palabras de cariño hacia Fer Castro. «Gracias por estos 84 programas con nosotros. Gracias por tu alegría. A mí me has hecho el programa más fácil. Gracias por tu ironía, por tu galego, tus camisetas, tu inteligencia, tus bailes y tu saber estar», le agradecía el presentador de ‘Pasapalabra’ al despedirse. «No estoy triste porque es parte del juego, de la vida, todo se acaba», reconocía por su parte el gallego. Y antes de dejar el plató le pedía algo a Moisés: «Estaría bien que te llevases el bote, así como favor personal».

Fer Castro hace balance de su paso por ‘Pasapalabra’ y aprovecha para hacer esta denuncia

Posteriormente, Fer Castro ha querido hacer balance de su paso por ‘Pasapalabra’ en un hilo de «X» en el que se ha mostrado sorprendido por las pocas críticas que ha recibido en redes sociales. «Hoy he hecho algo que me había prometido no hacer jamás: leer comentarios sobre mi periplo catódico. Para mi sorpresa, lejos de ‘haters’ y alharacas, he encontrado centenares de muestras de apoyo, que estoy recibiendo por múltiples vías», confiesa.

«Mi aventura duró lo que tenía que durar. De hecho, duró muchísimo más de lo que yo mismo esperaba. Llegar a 84 programas en @PasapalabraA3 sin previa experiencia “concursil” no es para estar triste», reconoce Fer Castro sobre su paso por el concurso de Antena 3.

Tras ello, Fer Castro no duda en agradecer uno por uno a todos los que se ha encontrado en este camino y todos los que le han apoyado. «GRACIAS a todas las personas que sienten mis éxitos como propios. GRACIAS a toda la gente que, sin conocerme, me ha mostrado su cariño. Y GRACIAS a todxs aquellxs para los que ‘Pasapalabra’ significa algo, y nos han acogido tantas tardes como parte de su familia», recalca el gallego.

«Y muy especialmente, GRACIAS a quienes me conocían de antes y siempre han estado ahí. Amistades, familiares, compañerxs de fatigas… A quienes justo al final me ayudaron a prepararme mejor a cambio de nada. A quienes seguirán ahí una vez los focos se apaguen», asevera.

«GRACIAS también a todo el equipo: desde @RobertoLealG y @CrisAlvis, pasando por la parte no visible en plató, por el resto de Atresmedia, y por el entrañable personal de hoteles y chóferes. Y por supuesto, a Moisés. Sin vosotrxs, nada hubiese sido lo mismo», sentenciar Fer Castro sin dudarlo. «Y, ya que llevo varios tuits (o como se llamen ahora) compartiendo fotos con ellas, GRACIAS a todas las personas invitadas al programa, con las que he compartido momentos enriquecedores e inolvidables. A todas: las mencione o no; suba foto con ellas o no», añade aludiendo así a todos los famosos que han pasado por su equipo en estas 84 entregas.

La denuncia de Fer Castro sobre la precariedad de los doctorandos

Asimismo, Fer Castro aprovecha una vez más para reivindicar lo duro que es estarse sacando un doctorado. «Resultó una odisea y, por momentos, el cansancio físico y mental era enorme, especialmente hacia el final«, reconoce sobre lo difícil que ha sido compaginar ‘Pasapalabra’ con el doctorado. El matemático no tiene reparos en señalar las malas condiciones de los doctorandos en España: «No podemos seguir viviendo pendientes de cuánto se retrasa la siguiente convocatoria de la que dependemos».

«Quizá alguien escuche que necesitamos que el EPIPF recoja salarios dignos y que la carrera investigadora se aleje de una precariedad incompatible con construir proyectos vitales a edades razonables«, reivindica el concursante de ‘Pasapalabra’. Por último, deja claro que su balance de su paso por el concurso es «positivo».