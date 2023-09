Jorge Javier desentierra el enfrentamiento con Paula Echevarría: «Lo hicisteis pasar muy mal»

Paula Echevarría se ha convertido en la cuarta invitada de ‘Cuentos chinos‘. Junto a Jorge Javier Vázquez, la actriz ha hecho un breve repaso a su trayectoria poniendo el foco especialmente en su papel como jurado de ‘Got Talent’. Además de ello, uno de los papeles que han salido a relucir en la entrevista ha sido el paso de la asturiana por la exitosa serie ‘Velvet’.

De hecho, nada más arrancar el programa, Jorge Javier ha mencionado algunos de los motivos por los que el espacio ha invitado a la actriz. Y uno de ellos ha sido precisamente su participación en esa ficción que marcó grandes datos de audiencia y que, tal y como ha rememorado el presentador, le hizo la competencia a ‘Supervivientes’, uno de los grandes realities de la televisión.

«Les he dicho (al público), ¿por qué os gusta nuestra invitada? Por asturiana, por guapa, por ‘Got Talent’… y dicen por ‘Velvet’. ¿Por ‘Velvet’?», ha comentado Jorge Javier con cara de asombro al mencionar la serie de Antena 3. «Una gran serie», ha apuntillado Paula Echevarría.

Acto seguido, Jorge Javier le ha confesado a Paula Echevarría el motivo por el que tiene a ‘Velvet’ en el punto de mira. «Una temporada me lo hicisteis pasar muy mal porque éramos competencia con ‘Supervivientes’. Yo decía: ‘pero esta maldita serie no se acabará nunca’ y la serie no se acababa. Los lunes… era dura la competencia eh», ha explicado.

Lejos de crear tensión entre ambos, el presentador de ‘Cuentos chinos’ se ha encargado de enterrar cualquier tipo de pique. «Sin embargo, ahora compañeros». ha comentado. Por su parte, Paula Echevarría ha completado la frase del presentador demostrando su excelente relación. «Amigos y compañeros», ha concluido la asturiana.

‘Velvet’ vs ‘Supervivientes’: el duelo que enfrentó a Jorge Javier y Paula Echevarría

Jorge Javier estaba en lo cierto cuando ha recordado la feroz competencia de ‘Supervivientes’ allá por el 2014. De hecho, por dar un dato, la serie protagonizada por Paula Echevarría eclipsó al estreno del reality en esa edición. En aquel momento, la serie de Atresmedia marcó un excelente 21,5% de cuota de pantalla al reunir a 4,2 millones de espectadores. Por su parte, los supervivientes de Telecinco se quedaron a una décima (21,4% de cuota) y con 2,9 millones de espectadores.