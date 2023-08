Isabel Rábago da este ‘guantazo’ a Paula Echevarría por su reacción a lo de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho ha conmocionado a todos. El hecho de que sea hijo de un actor tan reconocido y querido como Rodolfo Sancho ha hecho que sea un asunto muy seguido en todos los programas de televisión. Poco a poco, son varios compañeros los que han querido apoyar a Rodolfo como Cayetana Guillén Cuervo. La que ha preferido no manifestarse ha sido Paula Echevarría, cuya reacción ha provocado la indignación de Isabel Rábago.

Así, ‘Ya es mediodía‘ se hacía eco este miércoles de las reacciones de algunos rostros famosos como Ramoncín, Cayetana Guillén Cuervo o Paula Echevarría cuando los reporteros de Europa Press les preguntaban por el caso en el que se ha visto implicado el hijo de Rodolfo Sancho.

Mientras Cayetana Guillén Cuervo no ha dudado en mostrar su apoyo hacia el que fue su compañero en ‘El Ministerio del tiempo’, Paula Echevarría ha preferido no entrar en el tema y dar un rapapolvo a la prensa por cómo está abordando el asunto. Unas palabras que ha criticado duramente Isabel Rábago este miércoles.

«No voy a entrar, ya le estáis dando minutos a tope», soltaba la actriz y jurado de ‘Got Talent’. Al volver del vídeo, Isabel Rábago no se contenía con su compañera de cadena en ‘Ya es mediodía’. «No he entendido mucho la declaración de Paula porque para decir eso guarda silencio», replicaba de primeras la colaboradora.

«Yo entiendo absolutamente a todos sus compañeros. Que vas a decir de un compañero, él que además es una persona reconocida y querida. Pero chica para decir ‘le estáis dando demasiados minutos’. Di, no gracias no me voy a pronunciar y ya está. Es que me ha dejado loca», insistía Isabel Rábago.

A lo que Antonio Rossi apostillaba que era una forma de tomar distancia que no era la adecuada. «Ha metido un poco la pata», reconocía también el periodista que está ejerciendo de copresentador del formato estos días. «Chica no has estado correcta», volvía a decir Rábago.

«Diciendo que le estáis dando vosotros cobertura. Discúlpame hija es que es noticia. Las noticias nosotros no las elegimos», sentenciaba Isabel Rábago dando un guantazo sin manos a Paula Echevarría.