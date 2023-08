La teoría de Ramoncín ante lo que va a pasar con Daniel Sancho: lo que predice es muy crudo

Es el tema del momento y todo el mundo tiene su opinión al respecto. El cantante Ramoncín ha sido el último en pronunciarse acerca del macabro asesinato y descuartizamiento, supuestamente cometido por Daniel Sancho en Tailandia. El colaborador de ‘Más Vale Tarde’ ha sido preguntado por los reporteros de Europa Press acerca del asunto, y él no ha podido ser más claro.

Ramoncín reconoce haber tenido muy buena sintonía siempre con el padre del joven, Rodolfo Sancho, así como con el padre de este, Sancho Gracia. Por eso le duele muchísimo por lo que están pasando la familia: «Es un tema muy delicado. Es muy difícil pronunciarse. Yo conozco al padre, me parece un actor estupendo y un tipo estupendo, y observamos eso desde una visión de alguien que tiene sentimientos encontrados».

«Si ves esa historia de una persona que no tiene apellidos conocidos, que no la conoces de nada, y es un asunto truculento que ha pasado fatal. Y hay que ver lo que ocurre y tal, estando por medio una persona a la que conoces, respetas y que la gente quiere», ha añadido el artista.

Ramoncín habla sobre su relación con Rodolfo Sancho: «Es un tío estupendo»

Además, ha recordado lo «terrible» de la historia: «En Tailandia intentan hacer una instrucción muy corta, que normalmente dura tres meses, mientras que aquí duran hasta dos años. A veces, por casos complejos, se pide que la instrucción se prolongue. Es muy aturrullado. Nos sorprende, pero ellos lo tienen que resolver en 90 días y abrir el juicio. Ahora es una cosa desagradable».

Ramoncín reconoce su buena relación con Rodolfo Sancho: «Conozco a Rodolfo, nos hemos encontrado, nos hemos entendido muy bien. Me he llevado muy bien. Yo he coincidido con su padre, un tío con el que coincidimos en muchas cosas durante muchos años. Las veces que he visto a Rodolfo me parece un tío estupendo, hemos coincidido en muchas cosas».

«El futuro inmediato es muy negro», vaticina el cantante

«Lo único que puedo decir es que lamento lo que está pasando, y la familia no quiero imaginarlo. Eso, precisamente, es lo que nos tiene que mantener un poco al margen de lo que está pasando, teniendo mucho cuidado con lo que se dice y esperar a que salga la instrucción y a ver qué ocurre».

Aunque prefería no entrar a valorar lo sucedido, el cantante ha acabado haciendo su predicción sobre el futuro inmediato de Daniel Sancho: «Yo creo que él va a tener un juicio muy rápido, que va a tener una condena muy dura, durísima, y lo único que cumplirá un tiempo en las prisiones de allí (Tailandia) y cuando cumple un tiempo determinado se puede pedir que vengan a cumplir la condena aquí y a lo mejor a los entre 6 u 8 años volverá aquí. El futuro inmediato que tiene es muy duro, muy negro».