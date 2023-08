Cayetana Guillén Cuervo, amiga de Rodolfo Sancho, habla en estos términos de lo de su hijo

El caso de Daniel Sancho, autor confeso del asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, conmocionó hace diez días a España. El hecho de que sea hijo del querido actor Rodolfo Sancho ha provocado que numerosos amigos y compañeros de profesión del intérprete se vuelquen con él, entendiendo el dolor que tiene que sentir como padre. La última en pronunciarse al respecto ha sido Cayetana Guillén Cuervo.

La actriz, amiga personal de Rodolfo Sancho, acudió al Festival Starlite de Marbella. Y, como no podía ser de otra forma, los reporteros encargados de cubrir el photocall quisieron conocer su opinión sobre el macabro suceso. Aunque prefirió ser cauta, Cayetana Guillén Cuervo habló con total sinceridad: «No sé que deciros, la verdad. Es tan grave y tan dramático y tan horrible que no sé que deciros. Rodolfo es una persona muy cercana para mí, le quiero mucho, quiero mucho a su familia. Imaginaos, es alguien muy cercano».

«Es todo tan terrible», reconoce Cayetana Guillén Cuervo

Pese a la buena relación que mantienen, la actriz no le ha llamado, ya que es consciente del difícil momento que está atravesando. «Es todo tan terrible que no sé. No me he atrevido a invadir ni nada de nada. Es muy fácil hablar de los demás y de las desgracias de los demás, pero no tengo ni idea ni me atrevo a decir nada», recalcaba.

Por otro lado, Cayetana Guillén Cuervo también ha hablado de otra de sus grandes amigas, la cantante Amaia Montero, quien tampoco pasa por un buen momento. Hace unos días salió a la luz que la artista había sufrido una lesión en la mano por la que había tenido que ser intervenida. Como consecuencia de dicha operación, la exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ tuvo que pasar unos días en la UCI.

Tras casi un mes de recuperación, la hija de la veterana actriz Gemma Cuervo quiso tranquilizar a todos los seguidores de su amiga, asegurando que la ve contenta: «Está bien y las veces que he hablado últimamente con ella la veo muy tranquila, muy serena y muy bien». Algo que nos alegra enormemente.