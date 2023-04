Gonzalo Miró da la última hora del estado actual de Amaia Montero: «Cada vez queda menos…»

Hace seis meses que Amaia Montero compartía en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro con un enigmático texto que hacía saltar todas las alarmas. Unas semanas después, se pudo saber que la cantante había estado ingresada en la Clínica de Navarra tras un cuadro de estrés y ansiedad provocado por la grabación de su nuevo disco. Ahora, ha sido su expareja, Gonzalo Miró, el que ha dado la última hora sobre su estado de salud.

La ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ preocupó mucho a todos sus seguidores cuando, el pasado mes de octubre compartió una imagen en la que aparecía muy desmejorada y con semblante triste. El texto que acompañaba la foto, era todavía más preocupante: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

Unas semanas más tarde, su familia desveló que Amaia Montero «no pasaba por su mejor momento». A finales de noviembre, se confirmó, a través de unas fotografías publicadas en una revista, que la cantante había estado un mes ingresada en una clínica especializada en salud mental. Poco a poco, se está recuperando, con el apoyo y el cariño de todos sus allegados, entre los que se encuentra Gonzalo Miró, su expareja y gran amigo.

Amaia Montero publicó una preocupante imagen en redes sociales

Gonzalo Miró sobre Amaia Montero: «Está muchísimo mejor»

El hijo de la mítica Pilar Miró confía en que la artista vuelva muy pronto a los escenarios. «Cada vez queda menos», asegura, aunque prefiere no dar una fecha exacta sobre su regreso. Sobre cómo se encuentra, el colaborador televisivo dice lo siguiente a los micrófonos de Europa Press: «Yo creo que es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión. Yo creo que de aquí poquito. No quiero ser yo el que ponga fecha porque no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos bien encima de un escenario».

Si bien ha querido aclarar que no es el portavoz oficial de Amaia Montero: «He hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias de ella. Ya lo he dicho alguna vez: cada vez queda menos. Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza, yo estoy encantado de hablar de ella, pero no soy su portavoz oficial».

Gonzalo Miró también asegura que, en cuanto a él, se encuentra disfrutando de esta nueva etapa en los medios de comunicación: «Alguno debe estar incluso harto de verme en todos lados. Nada, estoy encantado y entre la radio, la tele, los deportes, el entrenamiento, es que estoy muy contento. No me puedo quejar».