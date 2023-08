La portavoz de Rodolfo Sancho hace esta muy desalentadora revelación sobre el actor

El pasado viernes se conocía que Rodolfo Sancho había fichado a la criminóloga y colaboradora de ‘Así es la vida’ Carmen Balfagón como portavoz y abogada de su familia tras la imputación de su hijo, Daniel Sancho, en el asesinato y descuartizamiento del médico Edwin Arrieta en Tailandia. Según explicó la propia Carmen en el plató de ‘La última noche’, fueron los padres del joven quienes se pusieron en contacto con ella para «pedirme que lleve el caso de su hijo».

Este sábado 12 de agosto, la abogada ha acudido también al plató de ‘Fiesta’, donde ha asegurado que mantiene contacto directo con Rodolfo Sancho. Y que, como cabe esperar, está absolutamente destrozado. Tanto, que ni siquiera puede sacar a pasear al perro. El actor se encuentra recluido en su casa de Fuerteventura junto a su familia a la espera de nuevos datos sobre la situación de su hijo.

La encarecida petición de Carmen Balfagón a los medios de comunicación por Rodolfo Sancho

Así lo ha explicado en el programa de Telecinco Carmen Balfagón: «Lo que más daño le puede hacer ahora mismo es que los medios de comunicación estén constantemente en la puerta de su casa. Él tiene una hija pequeña (de su relación con Xenia Tostado) a la que tiene que explicarle de alguna manera qué ocurre con su hermano. Rodolfo no puede ni sacar al perro. Está tan abatido que no quiere que nadie le vea, que te digan que a tu hijo le pueden caer 20 años de cárcel en Tailandia tela, eh».

A raíz de la petición de Carmen Balfagón, María Verdoy ha comunicado a la audiencia que la dirección del programa había tomado la decisión de respetar el dolor de la familia y no volver a conectar en directo desde la casa del actor: «Nos ha dicho que a Rodolfo le hace polvo que una periodista esté en la puerta de su casa. Pues tengo que informar que este programa acaba de decidir que no vamos a conectar más con la compañera que está en la casa de Rodolfo Sancho. No queremos ser ese problema, que tiene unos cuantos, pero también le decimos a Rodolfo que nuestra compañera estará allí y, si en algún momento quiere compartir unas palabras, allí estaremos. No vamos a molestar», ha informado la presentadora del magacín.