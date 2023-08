Isabel Rábago clama así el demoledor precio de trabajar en Telecinco: «Intentan callarnos»

Isabel Rábago está siendo el objetivo de inaceptables ataques simplemente por dar su opinión en ‘El programa de AR’ sobre el reivindicativo desnudo de Eva Amaral en el festival Sonorama. La artista aragonesa se quitó el corpiño en plena actuación. Un gesto que respondía a la censura que sufrió hace unas semanas su homóloga Rocío Saiz cuando también mostró sus pechos.

«Esto es por Rocío. Por Rigoberta. Por Zahara. Por Miren. Y por Bebe. Por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución», proclamó Eva Amaral en el concierto.

Y ante esta exhibición, Isabel Rábago no se pudo contener en Telecinco. «¿Qué derecho hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, nada más. Si fuese una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que mujeres con una imagen pública como ella se hubiesen sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Como, por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, que las chicas salieran sexis en determinadas campañas de publicidad o cuando salieron más de 1000 violadores a las calles, ¿dónde estaban entonces las tetas? ¡Menuda chorrada!», exclamó la periodista.

«Si lo ha hecho por marketing, yo le aplaudo. Ahora, no me vendas el discursito absurdo, porque en España no hay censura. No hay censura (…) Así que esos rotulitos del ‘no pasarán’ y la censura… Por Dios bendito, que vivimos en una democracia desde hace muchos años. ¿En qué España viven?», prosiguió muy vehemente Isabel Rábago.

Unas declaraciones respetables como otras cualquiera que, sin embargo, le han costado un aluvión de comentarios machistas. Ella misma ha compartido una de las mayores barbaridades que le han enviado en redes en las últimas horas. «Isabel Rábago es otra asquerosa pija cortesana del Opus Dei que es la imagen perfecta de la prostitución televisiva, pues es una inútil que solo sirve para calentar la vista y las partes bajas a los asquerosos machistas y fascistas que la ven en televisión», le ha escrito un usuario.

Una despiadada infamia que Isabel Rábago ha condenado en su Instagram. «Solamente os he mostrado un mensaje, que está correctamente escrito cosa que agradezco la buena escritura, pero ese es el mas fino. Estoy acostumbrada, intentan hacernos callar, hacen mucho ruido, pero yo estoy convencida de que somos muchos más, y somos más fuertes. Este es el precio que hay que pagar por salir en televisión, por ser sobre todo libre y por no seguir el rebaño y tener criterio propio. Les molesta todo aquello que no siga sus directrices, sus órdenes y sus ideologías», ha sentenciado la colaboradora.