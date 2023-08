Isabel Rábago pone el grito en el cielo por lo que hizo Amaral: «¿En qué España viven?»

Eva Amaral se ha convertido sin lugar a dudas en la gran protagonista del fin de semana tras acabar su actuación en el Sonorama Rivera reivindicando la libertad de las mujeres quitándose el corpiño y mostrando sus pechos. Un asunto que ha generado mucho debate en redes sociales y por el que muchas como Rigoberta Bandini o Carlota Corredera le están aplaudiendo. Pero también hay muchas voces críticas como es Isabel Rábago.

«Esto es por Rocío. Por Rigoberta. Por Zahara. Por Miren. Y por Bebe. Por todas nosotras. Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez. La dignidad de nuestra fragilidad, de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas. Y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar. Donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Porque hoy es el día de la revolución», proclamaba Eva Amaral antes de despojarse de su corpiño y enseñar sus pechos para cantar su tema «Revolución».

Como era de esperar, ‘El programa del verano’ ha analizado este gesto de Eva Amaral y era Isabel Rábago la que se mostraba muy crítica con la artista. «¿Qué derecho hemos ganado las mujeres con que ella enseñe las tetas? Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, nada más«, empezaba defendiendo la colaboradora.

«Si fuese una cuestión de reivindicar, yo hubiera echado en falta que mujeres con una imagen pública como ella se hubiesen sacado los pechos ante tantas cosas que hemos vivido en los últimos tiempos. Como, por ejemplo, cuando les molestaba que las azafatas llevaran minifalda, que las chicas salieran sexis en determinadas campañas de publicidad o cuando salieron más de 1000 violadores a las calles, ¿dónde estaban entonces las tetas? ¡Menuda chorrada!», proseguía diciendo Isabel Rábago con vehemencia.

«Ella venía a reivindicar lo que pasó en la fiesta del Orgullo LQTBIQ+ en Murcia con Rocío…», le replicaba Pepe del Real recordando lo que le sucedió a la artista Rocío Sáiz. «Sí, con un señor que ya ha sido castigado por ello. Un caso aislado. ¿Y eso de no pasarán? No pasarán, ¿quién?«, espetaba entonces la periodista cansada de que todo se politice.

Isabel Rábago, muy crítica con Amaral: «En España no hay censura»

Por su parte, Marisa Martín-Blázquez trataba de dar la cara por Amaral. «Esto creo que venía, además del apoyo a otras artistas, al derecho que tienen las mujeres a que sus pechos no se sexualicen, como no lo están los de los hombres. En Instagram pueden salir torsos masculinos, pero no los femeninos. Y, si me remito a la cultura clásica, me voy a la Antigua Grecia cuando se esculpían los torsos de las mujeres. ¿Vamos ahora a taparlos? ¿A censurar las pinturas renacentistas?», opinaba la colaboradora.

«¡Que no va de esto, no va de esto!», insistía Isabel Rábago cortando a sus compañeros al ver que estaba sola en la crítica a Eva Amaral. Al ver que la situación se tensaba, Beatriz Archidona trataba de poner orden poniendo sobre la mesa otra cuestión sobre el asunto. «Se ha hablado también de que Amaral llevaban un tiempo retirados y esto les sitúa de nuevo en la palestra», destacaba la presentadora haciendo referencia a cómo algunos creen que ha sido un gesto de marketing puro y duro para que se hable de ellos.

«Si lo ha hecho por marketing, yo le aplaudo. Ahora, no me vendas el discursito absurdo, porque en España no hay censura. ¡No hay censura!», soltaba entonces Isabel Rábago muy contundente. Unas palabras contra las que se revolvía Pepe del Real recordando la censura que ha habido en determinados municipios a obras culturales y audiovisuales. «En los últimos meses estamos viendo que sí hay censura en numerosas obras de teatro», defendía el colaborador a lo que su compañera le pedía que dijera ejemplos. «Sin ir más lejos, la última obra clásica que interpretaba Ana Belén», recalcaba del Real.

Rábago, contra todos en Telecinco: «Vivimos en una democracia»

Pero Isabel Rábago no compraba ese discurso. «Venga, vamos a repetir los mantras ¡Venga, a repetir mantras y más mantras!», contestaba la periodista tratando de desmontar a su compañero asegurando que todo eso era una cantinela de la izquierda. «Este debate y esta controversia vienen por el uso que se hace de las tetas. ¡En España no nos asustan las tetas, si eso ya lo hizo Susana Estrada nada más salir de la dictadura! ¡Pero qué vienen a enseñarnos!».

«Es que, de verdad, es el uso absurdo que hacen de esto. De verdad, que si lo hace por marketing, yo la aplaudo porque es maravilloso. Pero de verdad, esos rotulitos del ‘no pasarán’ y la censura… ¡Por Dios bendito, que vivimos en una democracia desde hace muchos años! ¡¿En qué España viven?!«, sentenciaba Rábago.