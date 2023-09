La mofa sin disimulo de Jorge Javier Vázquez sobre la nueva Telecinco en ‘Cuentos Chinos’

Jorge Javier Vázquez se ponía la noche de este miércoles al frente del tercer programa de ‘Cuentos chinos‘. Sin embargo, en esta ocasión no entraba en el plató solo, sino que lo hacía de la mano de su madre, María Morales, tal y como estaba previsto. Juntos protagonizaron el momento más tierno de toda la noche.

El comunicador aparecía cogido del brazo de su madre, a la que le preguntaba a quién le gustaría que entrevistase esa misma noche. «A Kiko Matamoros», soltaba ella sin despeinarse. No obstante, Jorge Javier tenía que corregirle rápidamente: «Ahora estamos en otro programa».

Una vez María Morales ya se había sentado entre el público, Jorge Javier daba la bienvenida al cantante internacional Prince Royce, el invitado de la noche. El artista americano saludaba al público con entusiasmo, incluyendo a la madre del presentador.

En un momento dado de la entrevista, Vázquez aprovechaba la presencia de su madre en el plató para lanzarle un dardo a la nueva Telecinco señalando que ahora es una cadena «tan familiar que está hasta mi madre». Por supuesto, con sorna. Y es que la nueva promoción y eslogan de la cadena apela a ese sentimiento familiar.

No obstante, este no fue el único ‘zasca’ que se repartió en la noche. Susi Caramelo, una de las cuentistas del programa, también lanzaba uno a Jorge Javier Vázquez. Tras ver un vídeo en el que un hombre mostraba su talento por tirarse pedos en ‘Got Talent’, remataba: «Eso es cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando cancelaron ‘Sálvame'».