Susi Caramelo deja mudo a Jorge Javier con lo que le dice sobre el fin de ‘Sálvame’ en su cara

La cancelación de ‘Sálvame‘ sigue coleando en Telecinco. Hace escasos días, con motivo de su reaparición, Jorge Javier Vázquez habló largo y tendido sobre ese tema y la repercusión que tuvo en su estado de salud. Y no ha sido el único en hacerlo, puesto que durante la tercera entrega de ‘Cuentos chinos’, Susi Caramelo ha vuelto a hacer mención al cierre fulminante del histórico programa del corazón.

Todo ha comenzado durante la sección de Susi Caramelo. En esta ocasión, la colaboradora televisiva entraba en plató cargada de momentos hilarantes vistos en la pequeña pantalla. Uno de esos fue la comentadísima audición de un concursante en ‘Got Talent’ en el estreno del pasado sábado y cuyo talento era hacer música a partir de sus flatulencias.

Nada más verlo, Susi Caramelo se ha dirigido a Jorge Javier para soltarle una pulla de las grandes y de las que te dejan totalmente planchado: «Jorge, escucha. Eso sí que fue cagarse en Telecinco y no lo que hiciste tú cuando te cancelaron ‘Sálvame’«. Unas tremendas palabras de las que Jorge Javier hizo oídos sordos. Se ha quedado mudo.

De hecho, el presentador catalán ha preferido cambiar radicalmente de tema: «¿Sabes de lo que me acuerdo? Siempre que veo ‘Got Talent’ me acuerdo del niño del tambor. Espero que se lo hayan quitado ya». «No me acuerdo ya. El niño habrá crecido ya», ha comentado Susi Caramelo antes de terminar con una nueva broma, esta vez enfocada en Risto Mejide: «No sé, Risto porque va de digno y suelta pestes por la boca».

