La sentenciadora reacción de Risto Mejide a la agresión sexual a una reportera de Cuatro

Momento completamente intolerable el que ha vivido este martes Isa Balado, reportera de ‘En boca de todos’ cuando se encontraba haciendo un directo en Madrid. Y es que la redactora sufría una agresión sexual por parte de un individuo que se le acercaba y le tocaba el culo. Un asunto sobre el que se ha manifestado Risto Mejide al arrancar ‘Todo es mentira’.

Así, después de que tanto Joaquín Prat como Patricia Pardo se manifestaran en ‘Vamos a ver’ sobre lo sucedido con la reportera y la reacción de Nacho Abad; ‘Todo es mentira‘ ha optado por cambiar su escaleta y comenzar con este tema.

«Teníamos una escaleta preparada pero como solemos hacer continuamente en este programa tenemos que cambiarla porque ha sucedido algo lo suficientemente grave como para que os lo enseñemos y reflexionemos juntos sobre esta imagen», explicaba Risto Mejide dando paso al vídeo de lo sucedido en el directo de ‘En boca de todos’.

En el vídeo se ve como un individuo se acerca a la reportera de ‘En boca de todos’ y le toca el culo. «¿Isa te acabo de tocar el culo? Es que no puedo entenderlo. Ponme a este tío tonto», reaccionaba Nacho Abad mientras la propia reportera se enfrentaba al hombre y le pedía que le dejara trabajar. Finalmente, ‘En boca de todos’ llamaba a la policía y el agresor era detenido.

Tras ver las imágenes, Risto Mejide no se contenía. «Repugnante, ¿verdad? Esto acaba de ocurrir hace unos minutos y acaba de ocurrir en un programa de esta cadena. Esto aparte de condenarlo, nos parece insultante que todavía haya tipejos. Un imbécil y en fin se me acabarían los adjetivos para definir la actitud de este sujeto», sentenciaba el presentador.

«Antes de que yo me caliente prefiero escuchar la opinión de nuestros analistas», añadía Risto. «Yo no me sorprendo y eso es lo peor. Se lo podéis preguntar a todas las mujeres que tengáis alrededor si alguna vez le han tocado el culo o le han pasado la mano por el hombro sin que ellas quisieran. Y hay un 100% de probabilidad de que digan que sí. De que alguien se sobrepasó y de que alguien pensara que era normal porque hasta hace muy poquito eso era normal porque vivimos en una sociedad machista», exponía por su lado Verónica Fumanal.