¿Cuánto dinero ha cobrado la hermana de Edwin Arrieta por su entrevista en TVE?

Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, ha concedido su primera (y única) entrevista en televisión sentándose en el plató de ‘Mañaneros‘. El nuevo magacín matinal de Jaime Cantizano ha logrado esta gran exclusiva sobre el caso de Daniel Sancho una semana después de su estreno en TVE.

Nada más aparecer en el plató de ‘Mañaneros’, Darlin Arrieta ha querido dejar claro que «es la única entrevista que voy a conceder», y que no ha recibido ninguna compensación económica por aparecer en el programa de TVE: «No hemos recibido ningún pago por esta entrevista«. Como era de esperar, no ha sido una entrevista nada fácil para la hermana del fallecido, que ha recordado a Edwin e incluso ha reprochado a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por la forma de gestionar el asunto.

Nada más empezar ha aclarado el motivo por el que ha decidido viajar a España a conceder una entrevista. Han sido sus padres quienes le han animado a hacerlo: «Me dijeron que viniera a la televisión pública española que es la que les ha dado un poquito más de confianza, porque hay medios españoles que no han sido sensibles ni humanos con la situación que estamos viviendo como familia».

Darlin se ha mostrado muy sincera con Jaime Cantizano. En el programa se han interesado por la relación de la familia de Edwin Arrieta con la de Daniel Sancho, a lo que ella ha querido dejar claro que ni Rodolfo Sancho ni Silvia Bronchalo se han puesto en contacto con ella para transmitirle sus condolencias: «No, no hemos tenido ningún tipo de contacto».

Aun así, la hermana de Edwin Arrieta no cierra la puerta a mantener un encuentro con los padres de Daniel Sancho: «Se dijo que si ellos vienen a Colombia, nosotros les recibimos, porque ellos son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos. Si ellos quieren ir a Lorica, no tenemos ningún problema con eso».

Darling Arrieta se rompe en ‘Mañaneros’.

Pese a ello, ha pedido a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo que piense en la familia de Edwin: «Les diría a sus padres que se acuerden de que al otro lado del charco hay unos padres hipertensos, sufriendo aún más. Porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver, ellos pueden volver a escuchar la voz de su hijo, le pueden ver. Nosotros no».

No obstante, este no ha sido el momento más triste, sino que Darlin se ha venido abajo al recordar cómo era su relación con su hermano: «Él era el menor, pero parecía el mayor, yo no daba un paso sin consultarle a mi hermano. Para todo le consultaba. Estábamos muy unidos y esa unión permitió que en estos momentos haya una persona capturada por su asesinato. Si no estuviéramos tan unidos hoy no estaría una persona detenida».

Darlin Arrieta ha compartido con la audiencia de ‘Mañaneros’ que ella no sabía de la existencia de Daniel Sancho, pero que acabó dando con él ante la desaparición de su hermano. Empezó a contactar con distintos amigos de su hermano, que le contaron que estaba en Tailandia con unos amigos españoles. Fue tras rastrear sus redes sociales cuando encontró a Daniel Sancho.

«En su historia de Instagram aparecía Koh Phangan. Inmediatamente le escribo, y le digo: ‘Hola, buenos días, mi nombre es Darling Arrieta, veo que tú también estás en Tailandia, estoy preocupada porque no puedo contactar con mi hermano’. Me contestó que le había visto, pero que le había perdido el rastro en la playa», ha relatado la hermana del fallecido, que vio poca predisposición de Sancho por encontrar a su amigo. Por ello, pidió al cónsul de Colombia que no dejaran salir a Daniel del país.