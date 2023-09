María Patiño embiste a Rodolfo Sancho duramente y su sentencia levanta ampollas

Este domingo 10 de septiembre ha ocurrido algo insólito en ‘Socialité’, María Patiño ha hecho un alto en el programa para responder en directo a las críticas que estaba recibiendo de los usuarios de Twitter. ¿El motivo? Sus palabras sobre la actitud de Rodolfo Sancho a su llegada a España tras visitar a su hijo en la prisión de Tailandia.

El actor ha protagonizado un tenso momento con los medios que le esperaban en el aeropuerto, mostrándose esquivo con las preguntas de los periodistas. El reportero de ‘Socialité’, Arnau Martínez, ha sido testigo de esa actitud del padre de Daniel Sancho. Aunque el intérprete se ha vuelto en varias ocasiones hacia el reportero del programa de Telecinco, lo ha hecho de muy malas formas.

Tras una de las visitas a su hijo, Rodolfo Sancho valoró muy positivamente la cárcel tailandesa en la que se encuentra el joven. Por tal motivo, Arnau le ha preguntado si, con esta estrategia, estaba intentando «blanquear» el sistema tailandés. La respuesta del protagonista de ‘El Ministerio del Tiempo’ ha sido contundente: «no», y ha repetido en numerosas ocasiones que no iba a dar más declaraciones a la prensa.

Sin embargo, el reportero de Telecinco ha insistido y ha querido saber si es compatible que se queje de la presión mediática, cuando tiene a dos portavoces en los platós de televisión. «Es compatible para que no me andéis preguntando a mí», le ha espetado el actor, llegando incluso a tildar de «pesados» a los periodistas que le perseguían por el aeropuerto.

María Patiño, muy crítica con la actitud de Rodolfo Sancho

Tras la emisión de las imágenes, María Patiño ha preferido no «señalar o juzgar» la actitud del actor, ya que es consciente de que está en una situación muy complicada. Pero sí que ha mostrado su sorpresa con el comportamiento de Rodolfo Sancho: «Se define mucho con esa actitud tensa y a veces arrogante». «¿No ha podido contenerse? Pues vamos a intentar entenderlo, pero este tipo de comentarios, como ‘Qué pesados’… Está claro que no soporta un determinado tipo de prensa y es la prensa del corazón. Yo lo tengo diáfano».

A continuación, han emitido un vídeo en el que un reportero de ‘Fiesta’ se equivocaba con el próximo destino del actor. El redactor le preguntaba por su viaje a Lanzarote, a lo que el intérprete le respondía, con cierto hartazgo: «Estás mal informado, tío. Parece mentira después de todo esto que digas Lanzarote». Una salida de tono que la presentadora ha vuelto a criticar. Pese a esto, ha pedido calma, ya que ha recordado que Rodolfo Sancho «es un padre que no tiene responsabilidad sobre la situación que está viviendo su hijo».

La presentadora responde a las críticas de la audiencia: «Me debo expresar muy mal…»

Antes de que ‘Socialité’ llegase a su fin, María Patiño se hacía eco de las críticas que estaba recibiendo en las redes sociales. Y es que, algunos usuarios de Twitter estaban atacando a la presentadora por sus opiniones sobre la actitud del actor. «Estoy recibiendo muchos mensajes criticándome por mi falta de empatía con Rodolfo Sancho. Creo que me debo de expresar muy mal…», ha comenzado diciendo la comunicadora.

«Entiendo perfectamente sus circunstancias. No sabría cómo gestionarlas estando en su lugar. Simplemente, analizo y añado información que tengo de un caso que es mediático. No logro entender cómo (Rodolfo Sancho) no ha tenido la capacidad de dominar la situación en un trayecto tan corto como es coger un avión. Si eso no es tener empatía, entonces insisto que hago muy mal mi trabajo. Entiendo al padre y a la madre, pero no dejo de acordarme de la familia de la víctima«, ha concluido María Patiño, dejando claro que, la verdadera víctima es Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado, presuntamente, a manos de Daniel Sancho.

Maria que no traten de intimidarte que no eres tu sola la que se da cuenta de como actúa tanto asesor pagado para nada ,la única victima es Edwin y sus padres ,Rodolfo y su ex están ahí por culpa de su hijo ,un hijo que podran seguir viendo 🤮 pic.twitter.com/Mobfq6Qnku — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) September 10, 2023