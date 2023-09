Ana Obregón impugna a ‘Lazos de Sangre’ por lo que presenció en el debate con Jordi González

Este miércoles 13 de septiembre, hemos tenido doble ración de Ana Obregón en televisión. Por un lado, ha sido la primera protagonista de ‘El musical de tu vida’, el nuevo programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera. Y, por otro, ha sido la invitada estrella del debate de ‘Lazos de sangre’ (TVE) para celebrar el 80 cumpleaños de su amigo Julio Iglesias.

El próximo 23 de septiembre, el cantante cumple 80 años. Una fecha redonda que la cadena pública ha aprovechado para rendirle un homenaje dedicándole dos entregas de ‘Lazos de sangre’. En ellas se repasará la vida personal y profesional de un artista que ha llegado a vender más de 300 millones de discos. Para ello, el espacio ha contado con la colaboración de algunos de sus seres más queridos, como sus dos hijos mayores, Chabeli y Julio Iglesias Jr.

«Ha sido un placer y un orgullo como hija ser parte de este precioso homenaje que hemos hecho a mi amado padre, al que admiro con locura», ha reconocido su primogénita a través de sus redes sociales. Gloria y Emilio Stefan, Lolita, Víctor Manuel, David Summers, Emilio Butrageño, Susana Urribarri, José María Aznar, José Bono, Carlos Herrera, Pepa Buena o Jaime Peñafiel son solo algunos de los rostros conocidos que también han colaborado.

Ana Obregón recuerda los inicios de su amistad con Julio Iglesias

Quién tampoco ha querido perderse este programa especial de ‘Lazos de sangre’ ha sido Ana Obregón, quien ha estado presente en el plató del debate conducido por Jordi González. La actriz y presentadora es muy amiga de Julio Iglesias. Una relación de la que ‘culpa’ a sus padres. «Mis padres eran amigos de Julio», ha reconocido ella misma este miércoles en ‘El musical de tu vida’.

El cantante fue quien le acogió en Los Ángeles después de que dos hombres irrumpieran en su casa. «Pero no me robaron nada porque vieron que no había qué coger», ha reconocido. Fue en ese momento, y tras un gran ataque de ansiedad, cuando el padre de Enrique Iglesias la acogió en su casa: «Pasé de eso a vivir en Bel- Air». En ese momento, Julio Iglesias ya era un artista reconocido y Ana había acudido a probar suerte como actriz. El artista se convirtió en un gran apoyo para la bióloga, quien casualmente debutó en una película que él había rodado en París.

El enfado de la actriz con lo que se estaba debatiendo sobre Julio Iglesias

Tal es el cariño que le tiene, que la presentadora ha acudido al plató de ‘Lazos de sangre’ con una intención muy clara: «El lado humano de Julio Iglesias es lo que a mí me gustaría que se viera esta noche». Sin embargo, en un momento dado, hubo algo que a Ana Obregón no le hizo ninguna gracia, y así se lo hizo saber a los colaboradores presentes. Y es que se estaba debatiendo sobre los retoques estéticos a los que se ha sometido el artista.

Por ese motivo, la invitada no dudó en decir basta: «Me parece mal que estemos hablando de esto. No estamos resaltando que tiene un Grammy, que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de los Ángeles, que ha vendido 250 millones de copias… Me importa tres pepinos que se haya puesto aquí o allá. A mí lo que realmente me importa es que a mí se me remueve todo cuando escucho ‘Me olvidé de vivir'», ha sentenciado.

Los tertulianos se justificaron recordando que el cantante era coqueto y que era un tema a tratar. Pese a esto, la actriz desvió el tema contando «una anécdota al respecto. Julio iba a hacer un disco con Diana Ross y quería estar bronceado. En casa tenía una de esas máquinas para tomar el sol, pero no tiene un timbre que te avise del tiempo que llevas así que nos dijo a Tocho y a mí que les avisáramos en unos 20 minutos. Nosotros nos bajamos a la piscina y cuando nos dimos cuenta de que empezaba a anochecer. Fue entonces cuando corrimos a por Julio, que acabó con quemaduras y todo».