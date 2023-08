‘¡Vaya vacaciones!’ confirma la filtración de Alba Carrillo al anunciar a sus ganadores

Telecinco ha puesto punto y final a la aventura de los famosos de ‘¡Vaya vacaciones!’ con la emisión de su desenlace. El reality presentado por Luján Argüelles ha dado a conocer el nombre de la pareja vencedora cinco semanas después de su estreno en Telecinco. A lo largo de las seis entregas el número de concursantes se ha ido reduciendo hasta que finalmente Jorge Pérez y Cristina Porta se han erigido como ganadores de su primera edición.

Cabe recordar que el espacio comenzó su andadura con la presentación de las ocho parejas. Los dúos de concursantes tuvieron que trasladarse hasta un idílico resort localizado en República Dominicana. En vez de disfrutar de unas lujosas vacaciones, Cristina Porta y sus compañeros tuvieron que hacer frente a largas jornadas laborales y numerosas pruebas físicas cuyo objetivo era llegar a la gran final del reality.

Así ha sido la final de ‘¡Vaya vacaciones!’

Tan solo tres parejas han conseguido «colarse» en la final: Jorge Pérez, Cristina Porta, Marta Peñate, Tony Spina, Makoke y Javier Tudela. Teniendo en cuenta que el premio de 25.000€ solo podría recaer en una pareja, Luján Argüelles les ha propuesto un duro desafío. Los seis concursantes debían competir en una dinámica cuya pareja vencedora (Jorge Pérez y Cristina Porta) se clasificaría directamente en la final.

Mientras, las otras dos parejas (Javier Tudela, Makoke, Tony Spina y Marta Peñate) han tenido que enfrentarse a una nueva prueba, ‘la pirámide infernal’, que ha dejado como terceros clasificados a Tony Spina y Marta Peñate. Por tanto, el premio del reality se ha disputado entre el dúo formado por Jorge Pérez y Cristina Porta y la unión madre e hijo de Javier Tudela y Makoke.

Finalmente, las parejas se han tenido que enfrentar a tres juegos para hacerse con el cheque final. Cristina Porta y Jorge Pérez se han impuesto en la primera y segunda dinámica. También en la tercera y última prueba, lo que les ha dado la oportunidad de alzarse como ganadores. Visiblemente emocionados, ambos han compartido: «Vaya locura de final, vaya prueba. Sigo en shock. No me creo lo que he hecho«.

¡TENEMOS GANADORES! Cristina y Jorge ganan la última prueba y se alzan con la victoria 😱



👏🏼🎊¡¡ENHORABUENA!!🍾🥳



🥥 #VayaVacacionesFinal

🔵 https://t.co/rVZAg8Rc22 pic.twitter.com/SO192Y8xh3 — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) August 10, 2023

Alba Carrillo descubrió el pastel de la final antes de emitirse

Con la emisión de la final, Telecinco pone punto y final a la primera temporada de ‘¡Vaya vacaciones!’. El espacio se despide de la cadena con un promedio de 822.000 espectadores y un 9,9% de cuota de pantalla. Unos datos deslucidos aún más si cabe por el reventón de Alba Carrillo. La que fuese colaboradora de Telecinco no dudó en atacar ferozmente a la cadena desde su canal de Twitch llegando a destapar la identidad de la pareja ganadora, antes incluso de estrenarse el programa.

A la tertuliana no le tembló el pulso y aseguró: «Me da la impresión de que va a ganar Jorge. Spoiler. Os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que como pagáis mal, pues nadie os es fiel. Porque si hay poco pero poco para todos pero cuando hay mucho para algunos y nada para otros pues la gente se cabrea». Lejos de quedarse callada, avanzó: «Hoy me ha escrito una persona que está en contacto con Mediaset para decirme «por favor, no digas que Jorge ha ganado el reality, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese reality y estás jugando con el pan de todos los que trabajan ahí».