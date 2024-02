Alba Carrillo usa ‘Bake Off’ para atizar a Telecinco por lo que sufrió en su última polémica

Alba Carrillo ha pasado de ser uno de los rostros más recurrentes de Telecinco, donde participó en numerosos realityes y colaboró en diversos programas, a serlo de Televisión Española. ‘Mañeros’, ‘Bake Off: famosos al horno’ o ‘D Corazón’, son solo algunos de los espacios del ente público en los que podemos ver a la exmodelo.

Cabe recordar que la relación laboral de la hija de Lucía Pariente con Telecinco acabó en los tribunales. La colaboradora demandó a la cadena, así como a las productoras Unicorn Content (‘Fiesta’, ‘Ya es mediodía’) y La Fábrica de la Tele (‘Sálvame’, ‘Socialité’) por supuesto «fraude de ley» y «despido improcedente». Todo se solucionó sin necesidad de ir a juicio tras llegar a un acuerdo económico.

A pesar de estar atravesando una gran etapa profesional de la mano de TVE, Alba Carrillo no olvida lo mal que lo pasó en ciertos momentos en la cadena de Mediaset. Este lunes 26 de febrero, durante su participación en ‘Bake Off’, la exmujer de Feliciano López ha sacado a relucir uno de sus episodios más duros vividos en Telecinco, su polémica con Jorge Pérez.

Hay que remontarse a finales de noviembre de 2022, cuando ‘Fiesta’ sacó a la luz un vídeo en el que se veía a Jorge Pérez muy acaramelado junto a Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn Content, la productora en la que ambos trabajaban. Posteriormente, la colaboradora acabó confirmando que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ le había sido desleal a su mujer con ella esa misma noche.

Alba Carrillo carga contra Jorge Pérez en ‘Bake Off’

Este lunes, en la nueva entrega del reality de repostería de La 1, la última prueba consistía en que los concursantes debían realizar una tarta con los sabores típicos de su ciudad favorita. Ha sido entonces cuando, aunque sin dar nombres, la excolaboradora de ‘Fiesta’ se ha sincerado.

«¿No eres muy fiestera?», le ha preguntado Eva Arguiñano durante el cocinado. A lo que Alba Carrillo contestó, sin pensárselo: «No, no soy muy fiestera, pero cuando salgo lo doy todo. Eso es verdad». «No, no, cuando sales, la lías parda», le ha recordado Terelu Campos, refiriéndose a la polémica.

En ese momento, la concursante ha querido relatar a la audiencia su «mala experiencia», por si acaso todavía había algún despistado que no se hubiera enterado. «Tuve una mala experiencia en una fiesta de empresa. Siempre hay algún alma caritativa que tiene una cámara y te mete en un lío que no veas. No, es que te pones a bailar con gente, venga, tal… Y de noche, todos los gatos son pardos», comentaba al mismo tiempo que cocinaba.

Tras las cámaras, Alba Carrillo ha ido más allá, y no dudaba en criticar la poca «valentía» de Jorge Pérez por no querer asumir su infidelidad frente a su mujer: «Luego, pues la valentía brilló por su ausencia. Como bien decía María Félix, que me encanta: ‘Usted niegue que ha ido de fiesta, aunque le pillen con confeti en los calzones’. Pues así». «Para mí, no compensó absolutamente nada lo que sufrí para lo que… Bueno, pues sí, uno más», sentenció la excolaboradora de Mediaset, lanzándole un demoledor dardo al que un día fue su amigo.