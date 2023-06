Alba Carrillo revienta ‘Vaya vacaciones’ y filtra el ganador antes de estrenarse en Telecinco

Alba Carrillo no está dispuesta a callar más. Desde que el pasado mes de abril fuera despedida fulminantemente de Mediaset y posteriormente vetada en todos sus programas, la excolaboradora de ‘Ya es mediodía’ se había mantenido en silencio. Hasta ahora, cuando a través de su recién estrenado canal de Twitch ha cargado durísimamente contra Ana Rosa Quintana y su productora, la que hasta hace unos meses también era la suya.

Según la exmodelo, fue Jorge Pérez el culpable de su despido, «ya que quiso denunciar a compañeros y a la cadena por haber tenido una noche de amor conmigo». Y ese mismo Jorge que no quería televisión será uno de los concursantes de ‘¡Vaya vacaciones!’, el nuevo reality que Telecinco estrenará el próximo jueves 6 de julio y en el que el ganador de ‘Supervivientes 2020’ participará junto a Cristina Porta, con la que, presuntamente, también había tonteado la noche en que, al parecer, le fue infiel a su mujer con Alba Carrillo.

Alba Carrillo no tiene miedo y filtra que Jorge Pérez será el ganador de ‘¡Vaya vacaciones!’

«Jorge la semana de la fiesta de la productora, iba a ser despedido de ‘Ya es mediodía’, porque no interesa, porque era un mueble. Y si va al programa este es porque ha pasado todo lo que ha pasado conmigo», ha dejado claro.

‘¡Vaya vacaciones!’ estará presentado por Luján Argüelles, y Alba Carrillo ya ha filtrado a conciencia y para boicotear quién gana: «Me da la impresión de que va a ganar Jorge. Spoiler. Os lo digo porque es que también hay que trabajar con gente que no se vaya de la boca. Lo que pasa es que como pagáis mal, pues nadie os es fiel. Porque si hay poco pero poco para todos pero cuando hay mucho para algunos y nada para otros pues la gente se cabrea».

«Hoy me ha escrito una persona que está en contacto con Mediaset para decirme ‘por favor, no digas que Jorge ha ganado el reality, porque hay mucha gente que ha trabajado en ese reality y estás jugando con el pan de todos los que trabajan ahí’, ha proseguido implacable la excolaboradora de Telecinco mientras se pregunta, desaforada, si alguno de ellos se ha puesto en su piel y ha dicho «me parece fatal que hayáis echado a Alba Carrillo» pese a todo lo que ha hecho por esa cadena.

10 La descarga de Alba spoiler del ganador de el nuevo .. si no te quieres entera salta este vídeo pic.twitter.com/4tTzfaaMOE — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 29, 2023

Por último, Alba Carrillo también ha referencia a los bajos índices de audiencia que está teniendo Mediaset con todos sus programas. Y es demoledora: «Lo que está pasando con Mediaset es que la gente ha perdido su confianza en la cadena. No tenéis credibilidad porque habéis engañado al público y al público es al único al que no se le engaña. El público no es tonto. En lo único que es bueno, o era, Mediaset, es en los realities. Y os lo habéis cargado vosotros, porque habéis mentido al público», sentencia.

2 La descarga de Alba pic.twitter.com/rbs4FZrnFL — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) June 29, 2023