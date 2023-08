Jorge Pérez no tolera que Makoke le llame «mueble» a horas de la final de ‘¡Vaya vacaciones!’

Jorge Pérez se mostraba harto de Makoke en la última entrega de ‘¡Vaya vacaciones!’. El reality de Telecinco está llegando a su fin y los nervios están cada vez más visibles porque todos quieren llevarse el premio. En esta ocasión era Jorge y Makoke los que se enfrentaban después de que esta valorara el concurso del ganador de ‘Supervivientes’.

«Jorge es un gran competidor, un gran rival para las pruebas, de los mejores que estamos aquí», empezaba diciendo Makoke. Sin embargo, no todo era positivo y también le señalaba como una persona aburrida que no daba juego en el reality: «Y también es un poco mueble, las cosas como son. No es que sea la alegría de la huerta»

«Yo no me doy por ofendido», empezaba respondiendo entoces Jorge Pérez. Sin embargo, su cara y su actitud decía todo lo contrario. El concursante se defendía ante los ataques de Makoke: «Cuando me encontré que venía con Cristina, yo me complemento con ella. Ella ha hecho a nivel reality y yo a nivel pruebas».

Además, señalaba que los ataques por su parte eran por despecho porque él había señalado a otra pareja como mejores que ellos: «Tú lo estás haciendo por el despecho de que yo he dicho que ellos [Aguasantas y Juan José Peña] se lo merecen más [estar en la final]. No pasa nada, no me ofende».

Mientras amos discutían, se podía ver a Marta Peñate llorando de la risa, motivo por el que Luján Argüelles le preguntaba qué ocurría. La gran hermana respondió que porque Jorge Pérez siempre pilla. Y es que antes había discutido con Álex, quien le había llamado «grano en el culo».

La bronca entre Makoke y Jorge Pérez no quedó en una anécdota, sino que siguió una vez ya estaban en la villa. El guardia civil, harto de discutir se marchaba a su habitación y el resto de concursantes especulaban sobre que se encontraría llorando, por lo que Makoke accedía a ir a pedirle disculpas.