Pedro Ruiz se mofa de ‘GH VIP’ y sentencia implacable lo que opina de su vuelta a Telecinco

Quedan apenas tres semanas para que vuelva a Telecinco el reality más esperado, ‘Gran Hermano’, aunque en su versión VIP. Será el próximo 14 de septiembre y regresará con Marta Flich como presentadora en sustitución de Jorge Javier Vázquez. Sobre esto se ha pronunciado Pedro Ruiz en la red social X -antes Twitter- y, como viene siendo habitual en él, lo ha hecho con ‘dardazo’ a la cadena de Fuencarral.

«Anuncian de nuevo ‘Gran Hermano’! Novedad! -ironía-. A la vista del escaso éxito de las novedades circunstanciales recurren a antiguas perchas. Yo no creo que no haya otras ideas. Pero regresar al voyeurismo les mola más. Que todo siga igual», sentencia el periodista en tono de burla. De esta forma hace alusión a la poca aceptación que ha tenido entre la audiencia los últimos estrenos de Telecinco.

Anuncian de nuevo GRAN HERMANO. !Novedad! -ironía-. A la vista del escaso éxito de las novedades circunstanciales recurren a antiguas perchas. Yo no creo que no haya otras ideas. Pero regresar al voyeurismo les mola más. Que todo siga igual — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 24, 2023

Pedro Ruiz se ha convertido en uno de los grandes ‘azotes’ de Telecinco

Esta no es la primera vez que Pedro Ruiz utiliza sus redes sociales para cargar contra Telecinco. Y es que la red social X se ha convertido en su mejor altavoz para decir lo que piensa sobre los temas más polémicos, como han sido estas últimas semanas el caso de Daniel Sancho o el de Luis Rubiales.

Una de las cosas que más criticó el escritor durante la época de ‘Sálvame’ fue el rótulo que aparecía a menudo en la pantalla: ‘Si tienes información sobre algún famoso…’. Rótulo que sigue apareciendo en su sustituto, ‘Así es la Vida’, algo que le indignó profundamente, como así se lo hizo saber a sus seguidores.

«Una ojeada por la tarde a Telecinco. Están informando desde Tailandia. Ya imagináis de qué hablan. Paso un par de veces por esa pantalla. Cada vez encuentro el famoso rótulo: ‘Si tienes información sobre algún famoso…’. ¿No tienen arreglo? No se puede pisar esos estudios. La intención de ‘cambiar’ es aún un espejismo», escribió Pedro Ruiz en Twitter.

Su opinión sobre el bochornoso comportamiento de Luis Rubiales

Como no podía ser de otra forma, también quiso dar su opinión al respecto sobre la polémica de Luis Rubiales tras su comportamiento inaceptable durante la final del Mundial de Fútbol Femenino. Y se mostró demoledor con el presidente de la Federación Española de Fútbol: «Hasta ayer no vi el plano de Rubiales en el palco tocándose los huevos. El beso me dejó despistado. Creí que era algo entre ellos. Ahora ya no. Es una secuencia completa de una mentalidad desahogada y machista. No creo que pueda ni deba seguir al frente de la Federación».

Además, el presentador, que en unas semanas grabará un nuevo programa para TVE, lamenta que la victoria de la Selección Femenina se haya visto eclipsada por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso. «Tienen razón las jugadoras de la selección ganadoras del mundial. Han ganado y se ha desviado la atención a Rubiales. La situación- imposible creo- es que los medios dejen de hablar hasta que dimita y usen el tiempo para hablar sólo de ellas. Tan fácil como utópico», sentenció Pedro Ruiz.