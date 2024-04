Pedro Ruiz osa mojarse en estos términos de Pedro Sánchez y lanza esta petición final

Pedro Ruiz se ha pronunciado en medio de la gran conmoción política que ha supuesto la carta de Pedro Sánchez en la que anuncia a la ciudadanía española que se plantea su continuidad como Presidente del Gobierno. No solo ha sido un shock para la opinión pública, sino también para el propio PSOE, pues nadie de su círculo cercano sabía nada hasta minutos antes de emitir la misiva.

Hasta el momento en el que comunique la decisión que va a adoptar, que será el próximo lunes 29 de abril, las reacciones están siendo numerosas desde todos los ámbitos. Muchas cerrando filas con Sánchez y apelando a que no deje el cargo ni se rinda para que no salgan victoriosos quienes han difundido informaciones no verificadas sobre un presunto tráfico de influencias de su mujer, que es lo que ha detonado la carta y el periodo de reflexión del político socialista.

Y uno de los que ha querido compartir su opinión en medio de todo este ruido y de toda esta zozobra política ha sido Pedro Ruiz, que una vez más ha vuelto a azuzar el manido argumento del «todos son iguales». «Telediario en una escalera mientras el presidente piensa. Reflexión personal irrelevante dirigida a los ciegos de derechas, izquierdas y nacionalismos y a los medios adyacentes«, ha empezado advirtiendo.

«El mantel del que todos tiráis todo el tiempo, la convivencia, se está desgarrando. Y en él vive toda una población que en su inmensa mayoría no hace más que trabajar, saldar facturas y pagar impuestos», ha augurado el presentador. «Deprime veros a casi todos y casi uno por uno. Olvidáis que no sois los jefes de los votantes, sois los empleados de los votantes«, sentencia.

«Habéis bajado tanto el nivel del compromiso, de las maneras, de la educación y de la maledicencia mutua que esto es vergonzoso«, arremete Pedro Ruiz sin ambages. «La codicia, el ego, la militancia extrema y la falta de colaboración nos han traído hasta aquí. Una vergüenza, un disparate ciego y tenaz. Las generaciones que trajeron y creyeron en la democracia no se merecen esto«, prosigue para acabar con una petición contundente: «Resumen: Reciclaos o dejadlo«. «Ya veis que sigo siendo un ingenuo», remata con sorna.