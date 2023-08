Nacho Abad desmonta la gran mentira sobre Daniel Sancho que se había propagado

‘En boca de todos’ y ‘Código 10’, los programas que presenta Nacho Abad en Cuatro están haciendo el agosto (y nunca mejor dicho) con el caso de Daniel Sancho. Los formatos producidos por Mandarina son los que más informaciones exclusivas están dando sobre el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

La última de ellas ha sido la publicación de la primera fotografía de Daniel Sancho tras ingresar en la prisión de Koh Samui. Pero si ha habido una exclusiva que ha generado mucha polémica es la entrevista que Esther Yáñez, la reportera desplazada hasta la zona pudo hacerle a Big Joke, el número dos de la policía tailandesa.

Durante su entrevista, el encargado de la investigación del caso de Daniel Sancho, sorprendía al asegurar que el hijo de Rodolfo Sancho no está en la prisión de Koh Samui como se había asegurado hasta ahora. Según él, en realidad Daniel estaba en la prisión de Surat Thani y era trasladado a la de Koh Samui para declarar ante la policía y recibir la visita de su madre Silvia Bronchalo, que desde el pasado jueves no para de visitarle cada día. Una exclusiva del programa de Nacho Abad que generaba un gran desconcierto en nuestro país.

Y más después de que tanto el abogado tailandés de Daniel Sancho en declaraciones exclusivas a una reportera de ‘Así es la vida’ como Carmen Balfagón así como la embajada desmintieran a Big Joke y aseguraran que Daniel si está interno en la prisión de Koh Samui.

Nacho Abad da la cara por la reportera de ‘En boca de todos’

Después de que varios medios, incluso compañeros de otros programas de Mediaset como ‘Así es la vida’ o ‘El programa del verano’ achacaran todo a un problema de traducción, Nacho Abad ha dado la cara este miércoles por el trabajo del equipo de sus programas.

«Esther Yáñez hace su trabajo y lo hace muy bien cuando de repente le dice Big Joke que Daniel Sancho no está en Koh Samui sino que está en esa otra prisión que tiene Esther a su espalda ella le repregunta porque le choca. A mi me chocaría y a ustedes, si está yendo la madre de Daniel Sancho a verle todas las mañanas como es posible que no esté en esa prisión y que esté en otra. Le repregunta durante seis minutos que yo creo que son suficientes para dejarle claro al número dos de la policía que dudamos y que queremos que lo confirme una y otra vez en tailandés y en inglés», defendía de primeras Nacho Abad.

«Y lo hace. Él afirma tajantemente que Daniel Sancho está en la prisión que tiene Esther a su espalda. Importantísimo, porque es importante la imagen que ven en sus pantallas pues porque esta foto se la hacen en la prisión de Koh Samui. Si estuviese en la prisión de Surat Thani parece ser que el protocolo tailandés obligaría a hacer una segunda fotografía. Pero allí no la tienen, solo hay una foto, la de Koh Samui, por tanto Daniel Sancho está en Koh Samui», sentenciaba Nacho Abad.

«Big Joke nos mintió»

Por su parte, Esther Yáñez relataba que tras hablar en exclusiva con Big Joke ha hecho un trabajo de investigación durante estos días para confirmar donde está Daniel Sancho. «Yo repreguntaba, si a mi hay algo a lo que no me gana nadie es a pesada, sobre todo cuando se trata de hacer un buen trabajo periodístico. Nosotros preguntamos y repreguntamos porque era importantísimo debido a las circunstancias especiales del caso. Hay que decir que no ha habido un problema de traducción, teníamos dos traductores profesionales y un policía de la Interpol que corroboraba lo que decía Big Joke en inglés», remarcaba la reportera.

«Big Joke aseguraba que estaba aquí pero nosotros hemos comprobado que no es cierto que Daniel Sancho está en Koh Samui. Efectivamente hubo entrevista en tailandés y el propio Big Joke al ver que le preguntábamos tanto en algún momento lo dijo en inglés», insistía Esther Yáñez en plena conexión con Nacho Abad.

Finalmente, Nacho Abad mostraba el documento en el que le pedían la entrevista a Big Joke y el mapa que pintó Big Joke en el que explicaba los desplazamientos de Daniel Sancho de Surat Thani a Koh Samui. Dicho esto hemos comprobado que nos mintió. Big Joke mintió en la entrevista. ¿Por qué nos miente? ¿Y hasta qué punto podemos creernos cualquiera de sus afirmaciones? Es que es gravísimo», sentenciaba el presentador.