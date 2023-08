Marina Valdés pronuncia esta fulminante sentencia contra Rubiales en ‘Más vale tarde’

A Luis Rubiales le siguen lloviendo las críticas después de que diera un beso en la boca sin consentimiento a Jenni Hermoso y posteriormente presionarle para hacer un comunicado conjunto. La polémica, lejos de ir disminuyendo va en aumento e incluso Pedro Sánchez se ha pronunciado al respecto. La última en pedir la dimisión de Rubiales ha sido Marina Valdés.

La presentadora de ‘Más vale tarde‘ se ha mostrado muy contundente mientras analizaban cuál puede ser el futuro de Luis Rubiales a corto plazo. «¿Puede que estemos ante las últimas horas del presidente de la Federación?», quiso saber Marina Valdés. Sin embargo, el periodista Julio Suárez negó que fuera a ser así: «A mí me descartan absolutamente que Luis Rubiales vaya a dimitir, pero las palabras de Pedro Sánchez desde Moncloa han caído como un auténtico tsunami en la RFEF».

No obstante, la situación se complica para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol porque «el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no puede destituir directamente a Rubiales, pero sí que hay una fórmula que es, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), con el TAD, lo pueden inhabilitar. Ese miedo existe».

«Julio, me decías que Rubiales no tiene pinta de que vaya a dimitir, pero sabemos por lo que nos has contado que la presión está siendo tremenda dentro de la Federación», recalcaba entonces Marina Valdés, que pedía la dimisión del responsable de la Federación: «Desde luego, a mi parecer, Rubiales no puede representar a la Federación Española de Fútbol«.

«Ha ido dejando mucho que desear, gesto tras gesto, pidiendo esas disculpas… Primero nos llamó idiotas y otras cosas peores y después con esas disculpas a medias en las que se sentía obligado», sentenciaba este martes la presentadora de ‘Más vale tarde’. De la misma forma, quiso recordar que se metió «presión a Jenni Hermoso, que es a la que [Rubiales] le plantó ese beso en la boca sin su consentimiento, y que le pidió grabar un vídeo conjunto» para apagar el fuego.