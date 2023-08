El ovacionado ‘guantazo’ de Carme Chaparro a Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

Intolerable. Así es como calificaron muchos el beso que Luis Rubiales estampó a Jennifer Hermoso tras su victoria en el Mundial de Fútbol Femenino de este domingo 20 de agosto. De esta opinión, que es la de la mayoría, es también Carme Chaparro, quien no ha dudado en hacer uso de sus redes sociales para asestar un ‘guantazo’ al presidente de la Federación Española de Fútbol.

Y es que ciertos diarios deportivos, han llegado a comparar el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero en la final del Mundial 2010 con el que Luis Rubiales estampó a la futbolista, claramente contra su voluntad, como así se lo reconoció ella misma a sus compañeras en el vestuario. Una comparación que no ha gustado nada a la presentadora de ‘Informativos Telecinco’.

Aplauso masivo a Carme Chaparro por su ‘guantazo’ a Luis Rubiales

«Comparar el beso deseado de una pareja con el beso impuesto/agresión de un jefe…», escribió Carme Chaparro en su perfil de Twitter, adjuntado dos noticias publicadas en sendos periódicos deportivos. Un mensaje muy aplaudido por la mayoría de usuarios de la red social, algunos de los cuales tachan de «asqueroso» el momento entre Rubiales y Jennifer Hermoso.

Comparar el beso deseado de una pareja con el beso impuesto/agresión de un jefe…

😵‍💫 https://t.co/0yuhs4XOUZ — Carme Chaparro 🌍 (@CarmeChaparro) August 20, 2023

Ahí está la diferencia.

No es un gesto de cariño, es un abuso de autoridad, una agresión. https://t.co/DH397qc25O — Silvia C.C. (@031silvia1) August 20, 2023

Son la voz de su amo, que por cierto es el baboso, eso no es una pareja es una agresión de un superior, fiscalia ya https://t.co/7s8iyOuPDN — Crish (@Crish56783224) August 20, 2023

Este tipo es un impresentable, asqueroso, machista que hace tiempo debería estar fuera de la federación. https://t.co/UbX76hDqMo — ROCIOLCID (@rociolcid) August 20, 2023

Aunque fueran pareja casillas y Sara Carbonero, ese beso fue robado https://t.co/rGqNzYj1pE — 🇪🇦 Hispano-Catalan ن NanoCaudo #Æ (@APES_Cat) August 20, 2023

Las palabras de Jennifer Hermoso sobre el polémico beso

Más allá de la reacción de Carme Chaparro y de todos los rostros famosos que se han manifestado sobre este asunto con Irene Montero, Ministra de Igualdad en funciones a la cabeza pidiendo la dimisión de Luis Rubiales; hay que escuchar lo que ha dicho la propia Jennifer Hermoso.

Y es que a juzgar por las palabras de la propia futbolista, el gesto no le hizo ninguna gracia. En un vídeo obtenido de un directo de la propia Hermoso en el vestuario se ve cómo ésta charla con sus compañeras y con el equipo técnico sobre lo ocurrido. Ante los comentarios de estos, la madrileña asegura lo siguiente: «¿Pero qué hago yo? ¡Eh! ¡Pero no me ha gustado!«.

No obstante, la delantera de la selección ha preferido restarle importancia. Además ha recordado que lo realmente importante es que por primera vez en la historia, la Selección Española de Fútbol femenino ha ganado el mundial. «No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud. Hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante», sentenció Jennifer Hermoso en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF)”.