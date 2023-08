Por qué Carme Chaparro no puede desaparecer de ‘Informativos Telecinco’ en septiembre

Han pasado 15 días desde que Carme Chaparro volvía a ponerse al frente de ‘Informativos Telecinco’. Lo hacía seis años después de despedirse de la edición de fin de semana en la que se mantuvo durante doce años ejerciendo tanto de presentadora en solitario como en compañía de Pepe Ribagorda.

Así, Carme Chaparro reaparecía en el plató de ‘Informativos Telecinco’ como sustituta de Pedro Piqueras durante este mes de agosto en la edición de las 21 horas. Otra de las ediciones que conoce a la perfección pues en el pasado ya se encargó de sustituir al director y presentador de los informativos de la cadena de Mediaset.

Nada más verla al frente de ‘Informativos Telecinco’, las redes sociales se llenaron de mensajes en los que la audiencia celebraba la vuelta de Carme Chaparro después de que en los últimos años su labor al frente de la pantalla haya sido mínima desde que fuera relevada en ‘Cuatro al día’ por Joaquín Prat.

Y es que dentro de las injusticias que se han vivido en Mediaset en los últimos años se encuentra que Carme Chaparro quedara apartada con lo buena profesional que es y el icono que supone al ser uno de los rostros que más tiempo llevan en el grupo.

Carme Chaparro es imprescindible en nuestra televisión y en una Telecinco en profunda crisis

No se entiende que alguien de la valía de Carme Chaparro y que cuenta con el cariño de la gente no esté en primera línea. No hay un rostro de ‘Informativos Telecinco’ más emblemático que ella. La catalana entró en la redacción de las noticias de la cadena de Mediaset en 1997 primero en la redacción de Cataluña. Enseguida, pasó a presentar los informativos de Telecinco en desconexión para Cataluña. Pero fue en 2001 cuando el dio el salto a nivel nacional primero en la edición de las 14:30 horas (hoy 15:00h) y posteriormente en el ‘Fin de Semana’.

A lo largo de sus más de veinte años en Mediaset, Carme Chaparro se ha encargado además de cubrir numerosos especiales y eventos como la muerte del papa Juan Pablo II, los atentados del 11-M, la boda real de Felipe VI y Letizia Ortiz así como numerosos especiales electorales, entre otros. Todos ellos demostrando su gran hacer delante de la cámara.

Raro es el día que no se ve algún comentario de la audiencia felicitando a Carme Chaparro por su trabajo en ‘Informativos Telecinco’. Y por ello, hoy en El Televisero reivindicamos lo necesaria que es la presentadora en nuestra televisión y más ahora que Telecinco atraviesa una profunda crisis y necesita caras reconocibles para despuntar sus audiencias.

Por ello pedimos que Carme Chaparro se quede de forma fija en ‘Informativos Telecinco’ bien volviendo a la edición del Fin de Semana o copresentando junto a Pedro Piqueras con quién ha demostrado en numerosas ocasiones tener buena sintonía situándose así como su mejor relevo cuando el presentador se jubile y deje para siempre la televisión. Algo que parece que está muy cerca de producirse.

¿Lo mejor que ha tenido la TV este verano a parte del regreso del #GrandPrixTVE?



La vuelta de Carme Chaparro a los informativos. Es que me fascina cómo los presenta 😍 — M 📺 (@casasola_89) August 14, 2023