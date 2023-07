Carme Chaparro: «No entiendo las críticas a Silvia Intxaurrondo, es un ejemplo de buena profesional»

Carme Chaparro es todo un referente contando historias, tanto en la televisión como en sus novelas. Acaba de publicar ‘Delito’, un thriller que te invita a reflexionar sobre el suicidio, la salud mental y que remueve conciencias.

Ahora, la periodista, escritora y presentadora vuelve a ‘Informativos Telecinco’ como sustituta de Pedro Piqueras en una época de cambios en Mediaset España marcada por el fin de la era ‘Sálvame‘, de la que también ha querido dejar claro su posicionamiento, y también valora la marcha de Jorge Javier Vázquez, en esta entrevista exclusiva para El Televisero.

En tu novela se habla mucho del suicidio.

Es un tema que me preocupa mucho, del que creo que estamos empezando a hablar, pero hace falta hablar más. Ya no es tan tabú, pero sigue siéndolo. Muchas familias aún esconden que su ser querido ha muerto porque se ha quitado la vida.

Justo cuando terminé de escribir la novela me llamó una amiga y me contó que una sobrina suya de 18 años se había quitado la vida tirándose por la ventana de casa. Para mí fue un shock. Entonces, le conté de lo que iba ‘Delito’ y me dijo que por favor que en cada entrevista hablara del suicido, que había que visibilizarlo y ayudar a las familias. Hay que entender que alguien se quita la vida porque le duele vivir, no porque se quiera quitar la vida. No quieren, pero les duele como están en ese momento.

¿Se habla poco de salud mental?

Afortunadamente, cada vez más. Cuando entré a Telecinco hace 27 años una de las primeras cosas que cubrí fue un cadáver en una calle de Barcelona. Cuando llegamos, la policía nos dijo que era un suicidio y nos marchamos sin grabar un solo plano. No se hablaba de suicidio porque creíamos que cuando informabas de ello ibas a provocar un efecto llamada. Con el paso de los años hemos aprendido a que hay que hablarlo para aprender a detectarlo y para que deje de ser un tabú.

En tu novela reflejas a la perfección como la sociedad señala de forma injusta a los familiares de delincuentes.

Pocas veces nos preocupamos por esas familias porque las estigmatizamos. ‘¡Se tendría que haber dado cuenta!’, decimos. Pues no, para ellos también es un shock. La gente no se da cuenta cuando le están poniendo los cuernos, cómo va una familia a darse cuenta de que su familiar es un agresor sexual.

¿Crees en el sistema de reinserción de este tipo de agresores?

La cárcel tiene que ser un sitio que busque la reinserción, que busque que esas personas que han hecho daño en la sociedad puedan reinsertarse en ella y poder seguir viviendo en sociedad. La cárcel no puede ser una mazmorra de la que luego tires la llave al mar. Tenemos que mirar cómo mejoramos el sistema penitenciario porque estamos condenando a personas que a lo mejor podrían ser útiles en la sociedad. Es verdad que hay crímenes como los abusos sexuales o el maltrato y asesinato de mujeres que tienen una altísima tasa de reincidencia y para los que aún no se ha encontrado qué hacer.

¿Cómo valoras la ley del «solo sí es sí»?

Es una ley maravillosa en un montón de aspectos, muy innovadora y que protege mucho a las mujeres. Sin embargo, ha tenido un fallo muy gordo a nivel de redacción de la ley en uno de los apartados, que es apenas media frase, que ha permitido que cientos de presos vean rebajada su pena. Se ha corregido ya, pero hay que asumir consecuencias. Eso no quita lo innovadora y pionera que es la ley. Ha cambiado el nivel de protección que tenemos las mujeres.

Vivimos en un momento muy delicado en el que la extrema derecha señala los derechos fundamentales y el estado del bienestar.

Para mí hay una línea roja que no se puede cruzar que son los derechos humanos. Además, soy una fiel defensora de los impuestos. Pagamos impuestos por justicia social. Tratar un cáncer cuesta unos cien mil euros al año. ¿Quién puede pagar eso? Estoy orgullosa de que mis impuestos vayan a pagar que haya niños que puedan curar de un cáncer. Ojalá el año que viene mi declaración de la renta me salga a pagar más, porque significará que he ganado más. No podemos retroceder ni volver a aquella época en la que la gente tenía que pagarse su hospital y si no tenías dinero te morías. Imagínate una persona que no tenga dinero y tenga que esperar en su casa a que le llegue su día de muerte por no poder pagarse el tratamiento.

¿Están en riesgo los derechos fundamentales después de estas elecciones?

Espero que no. España es un país que ha demostrado su solidaridad en contadas veces. La verdadera España es la que acoge. Estoy orgullosa de mis compatriotas. Pase lo que pase vamos a seguir siendo un país que no va a permitir retroceder en derechos humanos. En Italia, la extrema derecha ha quitado la patria potestad a las madres de matrimonios lésbicos cuando su hijo no tiene su material genético. Me parece una barbaridad y no podemos consentir que eso ocurra.

¿Cómo estás viviendo esta campaña electoral?

Un poco desconectada. A mí lo que me duele o me molesta es que se hable poco de propuestas y se use mucho el ruido. Dejémonos ya de ruido y hagamos propuestas para que todos podamos elegir a la mejor de las versiones del país en el que cada uno cree. Tenemos que hacer entre todos la mejor sociedad posible para nosotros y nuestros hijos.

No entiendo las críticas ni a Silvia Intxaurrondo ni a la televisión pública, que hace un magnífico trabajo»

¿Ha estado el periodismo a la altura de las circunstancias?

No lo tengo del todo claro. Lo que tengo claro es que, a día de hoy, una persona tiene muchos estímulos diarios y lo que debe de hacer un periodista es ser profesional. La profesionalidad radica en filtrar todo el ruido que hay alrededor y pensar qué es importante de todo lo que se dice y se publica. Es importante, además, que los periodistas aportemos un contexto a las noticias. De nada sirve un titular o un dato si no se contextualiza. Ha faltado contexto en esta campaña electoral.

También han faltado desmentidos. La periodista Silvia Intxaurrondo ha sido de las pocas que se ha plantado frente a las mentiras de Núñez Feijóo, motivo por el que ha sido señalada públicamente.

Hay una frase que se le atribuye a Orwell que me parece maravillosa: «El periodismo señala lo que alguien no quiere que tú veas. Todo lo demás es publicidad o relaciones públicas». Nuestro trabajo como periodistas es señalar las mentiras, preguntar y repreguntar. Un periodista tiene que ir a una entrevista informado y tiene que saber repreguntar. Eso lo hemos hecho toda la vida, igual que señalar si los datos que dice el entrevistado son ciertos o no. Repreguntar y desmentir es algo que va inherente con la profesión del periodista. No entiendo las críticas ni a Silvia Intxaurrondo ni a la televisión pública, que hace un magnífico trabajo. Silvia es un ejemplo de buena profesional.

Este verano vuelves a ‘Informativos Telecinco’ como sustituta de Pedro Piqueras. ¿Has echado de menos estar en la primera línea televisiva?

La verdad es que pensaba que lo iba a echar más de menos. Cuando estás en primera línea piensas que el día que se acabe vas a estar angustiadísima, pero no ha sido así. He sabido disfrutar de mi tiempo libre, de la escritura, de la redacción, haciendo reportajes… Soy una privilegiada por tener el trabajo que tengo.

Ahora vuelvo a la silla de Pedro Piqueras. Hace cinco años que no me siento en ella, así que estoy muy contenta, orgullosa y muy emocionada. Va a ser un agosto informativamente muy intenso, no nos vamos a aburrir. Llego encantada de estar al pie del cañón.

Se habla de la pronta jubilación de Pedro Piqueras. ¿Te veremos también en septiembre?

No. Voy a estar solo en la silla de Pedro el mes de agosto porque él se merece descansar.

¿Te preocupa tu futuro profesional?

Soy una afortunada por trabajar en lo que me gusta. En cambio, sí me preocupo por las personas que no tienen trabajo o que tienen trabajos con el salario mínimo, que sigue siendo insuficiente. Me preocupo por aquellos que tienen trabajos muy duros, que están asfaltando las calles y que están mal físicamente o psicológicamente y no pueden permitirse no levantarse de la cama porque de su sueldo depende toda su familia. Eso es lo que verdaderamente nos tendría que preocupar a todos.

La clase trabajadora es la verdadera patria de España, son ellos los que levantan el país. Todos lo hacemos, pero hay gente que lo hace con un esfuerzo físico y psicológico todavía más considerable que otras personas y con menos salario. No es justo.

Llegas en una época de cambios en Mediaset. El fin de la era ‘Sálvame’ es solo uno de ellos.

El fin de ‘Sálvame’ lo viví en la distancia. Todo el equipo que hay detrás del formato es inmensamente creativo y hace magia en la televisión. Han demostrado que son innovadores, capaces de darles todas las vueltas posibles a su programa y que saben hacer todo tipo de formatos. Son unos referentes. El equipo de ‘Sálvame’ debería seguir en Telecinco haciendo televisión. Se lo merecen.

El equipo de ‘Sálvame’ debería seguir en Telecinco haciendo televisión. Se lo merecen»

El término «telebasura» ha perseguido a ‘Sálvame’ hasta el último día.

Siempre me ha parecido una falta de respeto. No podemos llamar basura a un espectador que con total libertad enciende la televisión, sintoniza Telecinco y disfruta del show de ‘Sálvame’. Es verdad que hay momentos en los que se puede haber cometido algún error, pero quién no los cometería en 14 años con cuatro o cinco horas diarias. ‘Sálvame’ ha hecho historia. Es un programa que debería estudiarse en las facultades de comunicación porque ha sido el formato más innovador de la televisión.

¿Cómo has vivido la marcha de Jorge Javier? ¿Has podido hablar con él?

Hay cosas que son privadas, pero sí que te digo que la cabeza que tiene Jorge no la tiene nadie. Tiene una capacidad de reacción en directo excepcional y es capaz de dominar circos de tres pistas a la vez. Es un tipo muy culto e inteligente que maneja la ironía como nadie. Es más, te diría que no hay nadie que se le pueda parecer ahora mismo y que tenga todas esas capacidades reunidas para hacer televisión en directo como las tiene Jorge. Ojalá sea cierto que ha grabado un programa piloto con La Fábrica de la Tele y lo compre Telecinco. Ojalá vuelva pronto. Se le echa mucho de menos.