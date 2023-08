Rayden sentencia así a Rubiales y lo compara con Pablo Motos: «Nos crecen los enanos»

Rayden siempre se ha mostrado contrario a acudir a ‘El Hormiguero’ por ser un programa en el que «cosifican a la mujer». Así lo dejó claro el cantante y asesor del Benidorm Fest 2024 en el año 2017 cuando una fan pidió al programa de Pablo Motos que invitaran al artista.

Poco después, en una entrevista en El Español, Rayden se mostró aún más rotundo. «Tanto los guionistas como Pablo Motos me repugnan, me repugnan porque entran en contraposición de lo que yo intento defender«, destacaba el cantante.

El año pasado, Rayden no dudó en atacar a ‘El Hormiguero’ durante uno de sus conciertos a raíz de la polémica suscitada por la campaña del Ministerio de Igualdad. «Yo no soy machista, racista, homófobo, pero… pero luego se enfadan si les retratan, como Pablo Motos en El Hormiguero«, llegó a decir cambiando la letra de su canción «Don Creíque».

Ahora, a raíz de la polémica generada por el beso que le dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras recoger la medalla como campeona del Mundo de fútbol, Rayden recuerda la llamada que recibió de una de las hormigas de ‘El Hormiguero’ y compara al presidente de la RFEF con Pablo Motos.

«Recuerdo cuando, por ser crítico con El Hormiguero, los guionistas y su presentador, me llamó una de sus hormigas por teléfono. (Adivinad cuál). Intentaba justificar las actitudes machistas y de abuso de poder del programa alegando que eran errores puntuales», empieza confesando Rayden sin revelar si hablaba de Juan Ibáñez o Damián Mollá, que recientemente también la liaba con su reacción al gesto de Eva Amaral en el Sonorama.

«Y que, por ejemplo, cuando Sergio Ramos fallaba un penalti no se le echaba toda la gente encima. Terminó su relato avisándome que no me convenía convertirme en el enemigo público número uno del programa. Yo le comenté que si mi hijo veía fallar un penalti en la tele y lo intentaba en la vida real no ocurría nada, pero que si veía a Pablo Motos utilizando su posición de poder intentando besar a las entrevistadas (con todo el público aplaudiendo), a lo mejor al día siguiente me llamaban del colegio de mi hijo por intentar algo similar», prosigue defendiendo Rayden en su reflexión.

“Hace dos días (por desgracia) vivimos una gesta de unas campeonas mundiales y modelos a seguir, referentes para muchísimas mujeres y todas las niñas del país, se empañaba por otro narcisista que puede hacer uso de su poder y estatus para abusar con total impunidad. Con editoriales justificando esta aberración y mandando un claro mensaje. Un mensaje que se vio el otro día con Eva del grupo Amaral, cuando una turba de esmegma, se rasgaban las vestiduras por su libertad (entre esas personas, una de las “hormigas”). La impotencia cuando la mujer pasa de ser mujer objeto para ser el sujeto y centro del relato… De aquellos motos estos rubiales. Y así nos crecen los enanos. Y así nos luce el pelo”, sentencia David Martínez Álvarez.