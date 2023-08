La determinación de Amazon Prime Video sobre el futuro de una de sus series más vistas

Este verano nos han llegado varias series perfectas para las vacaciones estivales. Ahí tenemos la segunda temporada de ‘Heartstopper’, la adaptación de ‘Un cuento perfecto‘ de Elísabet Benavent o ‘El verano en el que me enamoré‘, que afrontaba su segunda temporada. Y es precisamente la serie de Amazon Prime Video la que ha sido renovada por sorpresa por una temporada 3, algo que va a alegrar mucho a sus fans.

Esta segunda temporada se estrenó el 14 de julio y ha conseguido duplicar las reproducciones de la primera temporada en tan solo tres días. Y se ha notado sobre todo en los comentarios e impacto en redes, mucho más grande que con la temporada 1. «Nos ha fascinado ver la pasión con la que los fans han acogido ‘El verano en que me enamoré’, convirtiendo los viernes de verano en un fenómeno del entretenimiento», afirma Vernon Sanders, head of television, Amazon and MGM Studios.

«Esta encantadora y profunda serie ha demostrado la diversidad de nuestra audiencia, atrayendo a un joven y diverso conjunto de espectadores. Jenny Han es una narradora con mucho talento y sus fans nos han pedido mucho esta tercera entrega de la historia. Hoy nos complace anunciaros que aún nos queda mucho verano por delante. Gracias a Jenny, Sarah Kucserka, Karen Rosenfelt y a nuestros amigos de wiip por su extraordinario trabajo y colaboración».

Amazon Prime Video renueva por sorpresa una de las series del verano

‘El verano en que me enamoré’. / Prime Video

Prime Video ha anunciado hoy la renovación de El verano en que me enamoré con una tercera temporada de 10 episodios. Basada en la trilogía de libros superventas de Jenny Han, la serie de Prime Video ha sido un éxito rotundo, especialmente entre las espectadoras jóvenes. La segunda temporada de El verano en que me enamoré es una de las diez series más vistas en la historia del servicio.

La tercera temporada fue confirmada antes de las huelgas de WGA y SAG-AFTRA. La producción de esta nueva temporada no comenzará hasta que se hayan resuelto las negociaciones laborales con dichos sindicatos.

La tercera temporada de El verano en que me enamoré estará a cargo de las productoras Han y Sarah Kucserka. Han, Kucserka y Karen Rosenfelt actúan como productoras ejecutivas, junto con Hope Hartman, Mads Hansen y Paul Lee para wiip. La serie es una coproducción de Amazon Studios y wiip.

El verano en que me enamoré es un drama multigeneracionalque gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, la cambiante relación entre madres e hijos y el poder de una fuerte amistad femenina. Es una historia de madurez sobre el primer amor, el primer desengaño y la magia de un verano perfecto.

La segunda temporada de El verano en que me enamoré ya está disponible en Prime Video, con nuevos episodios semanales hasta el final de temporada el viernes 18 de agosto.

¿De qué va la temporada 2 de ‘El verano en que me enamoré’?

Belly solía contar los días que faltaban para volver a CousinsBeach, pero con Conrad y Jeremiah peleándose por su amor y el regreso del cáncer de Susannah, no está segura de que el verano vuelva a ser el mismo. Cuando un visitante inesperado amenaza el futuro de la querida casa de Susannah, Belly tiene que reunir a la pandilla y decidir de una vez por todas dónde está su corazón.