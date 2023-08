Joaquín Prat clama que Patricia Pardo le ocultó su embarazo y se refiere así a ella

La noticia del embarazo y la boda secreta de Patricia Pardo y Christian Gálvez pilló desprevenidos a todos, incluido al propio Joaquín Prat, quien trabaja a diario con ella en ‘El programa de Ana Rosa’. Y es que, tal y como él mismo ha reconocido, no tenía ni idea de que su compañera estuviera esperando un bebé.

El copresentador del magacín de Telecinco ha acudido a un photocall en Ibiza y, al ser preguntado por una de las noticias del verano, se mostró de lo más natural. Además, no dudó en mandar un cariñoso deseo a los futuros papás.

«Hostia Patri. Me he quedado helado. Te juro que no sabía nada, para nada. Y fíjate que con Patri trabajo todos los días», reconocía ante las cámaras de Europa Press, antes de mandar un mensaje a su compañera y a su ya marido: «Enhorabuena, Patri y Christian, que seáis muy felices y que esa criatura, que venga sana. Es una gran noticia y aumenta la familia».

Joaquín Prat, de vacaciones e Ibiza junto a su novia

Además de poner de manifiesto el cariño que le tiene hacia su compañera y amiga, Joaquín Prat también ha aprovechado la ocasión para mostrar lo feliz que está en el terreno personal. Y es que acaba de cumplir su primer año de relación con Alexia Pla, de la que está muy enamorado: «Un año y cien más, por cien más. Hasta el día que me muera», ha sentenciado.

Asimismo, ha admitido tener «mucha suerte. Hay veces que no te gusta airearlo porque dices ‘estoy en un momento tan bueno, a ver si se me va a fastidiar'». Sin embargo, es imposible ocultar lo feliz que está, pues su sonrisa le delata. Precisamente con Alexia está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza, con sorprendentes compañías, como la de Victoria Federica, con el que se le ha visto compartiendo planes.

No solo en el terreno personal la vida sonríe a Joaquín Prat, también en el profesional. A partir de septiembre se enfrentará al reto de sustituir a Ana Rosa Quintana en las mañanas de Telecinco. «Estoy desconectando a tope y cogiendo fuerzas para la temporada que viene y estoy todo el día con la tabla en Talamanca, para arriba y para abajo. Muy bien, muy divertido», explica.

Además, se toma con humor el que los paparazzi sigan cada uno de sus pasos durante sus vacaciones. «Va en el sueldo, va con el trabajo y con la responsabilidad. Y aunque para mí es parte de la jugada, de lo que hay, Alexia lo lleva como puede porque no es fácil para alguien que no es de este mundillo enfrentarse a esto», confiesa.