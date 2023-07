Joaquín Prat sorprende con esta revelación en pleno Telecinco: «Me suspenden el programa»

Joaquín Prat ha dejado profundamente sorprendidos a sus colaboradores de ‘El programa del verano’ este viernes al compartir públicamente una confesión personal que ha suscitado un avivado debate entre aquellos que están de su lado y los más escépticos.

La versión estival de ‘El programa de Ana Rosa’ ha abordado en su mesa de actualidad una información que procede de Estados Unidos y que está dando la vuelta al mundo. No es para menos. Y es que David Grusch, un ex alto cargo del servicio de inteligencia del Ejército de la Fuerza Aérea de Norteamérica, declaraba esta semana el avistamiento de objetos voladores no identificados, lo que comúnmente se conoce como OVNIS, y el hallazgo de «restos biológicos no humanos». También reveló que el Congreso de EE.UU poseía naves y restos extraterrestres.

Con todo, Joaquín Prat se ha pronunciado sobre este controvertido asunto. El magacín matinal de Telecinco ha analizado extensamente las imágenes y documentos desclasificados por el Pentágono sobre este tema. Sin embargo, el veterano presentador ha interrumpido la exposición para señalar el oscurantismo que existe por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y ha pedido al equipo del programa que emitan mejor las imágenes que circulan en redes sociales, pues opina que son mucho más reveladoras.

«¿Por qué habéis puesto los globos chinos? No os estáis tomando en serio esta cuestión. Hay cuentas de redes sociales que son sencillamente espectaculares y con imágenes que evidencian la existencia de vida extraterrestre», ha insistido un Joaquín Prat que se ha mostrado absolutamente convencido de la existencia de vida fuera del planeta Tierra ante la incredulidad de varios tertulianos de la mesa.

Por su parte, Beatriz Archidona ha contrariado a su compañero, aseverando que solo se han ceñido a las imágenes oficiales por seguridad: «Joaquín, nosotros solo hemos entrado en lo que son imágenes oficiales, las desclasificadas por Estados Unidos». Y Joaquín ha expresado su cabreo, denunciando censura: «Los canales oficiales no quieren que veáis lo que realmente existe».

Antes de cambiar de tema, Joaquín Prat se ha enzarzado con algunos colaboradores que le han llamado «friki» en su cara. «Estás fatal», le espetaban algunos entre risas. Pero el comunicador, harto de que se mofaran, ha querido defender su postura sin remilgos y aun arriesgándose a eventuales represalias: «Es que me suspenden el programa (…) pero prefiero decir lo que pienso». Y ha demandado respeto ante sus creencias: «Yo respeto vuestras reservas porque trascienden de lo que es vuestro puro razonamiento», ha sentenciado el periodista.