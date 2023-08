El éxito literario ‘Rojo, blanco y sangre azul’, el estreno más top de la segunda semana de agosto

Quién nos lo iba a decir, pero ya estamos terminando la primera mitad de agosto, y la ansiedad la tenemos por las nubes. ¿No podría el verano durar eternamente? Aunque sin tanto calor a ser posible. Pero, mientras pasamos los días entre el aire acondicionado y la cabeza en la nevera, tenemos un buen puñado de estrenos semanales que vais a disfrutar mucho, y en todas las plataformas: Netflix, Prime Video o Disney Plus.

Este mes nos vamos a reencontrar con nuestro trío de detectives favorito en ‘Solo asesinatos en el edificio‘. Pero no solo con ellos, sino también con Alex y Henry, si eres de los que ha leído uno de los éxitos literarios de los últimos años: ‘Rojo, blanco y sangre azul‘. También podemos apuntaros al cine de acción que nos propone Gal Gadot con ‘Agente Stone’ o el primer k-drama de Disney, con toques de ciencia-ficción: ‘Moving’.

Estrenos en Netflix

Medicina Letal (SERIE)

Sinopsis: Explora en profundidad la crisis de los opiáceos en EE.UU. a través de los ojos de los responsables, las víctimas y una investigadora que busca la verdad.

Esta nueva visión sobre la crisis de los opiáceos en el país norteamericano llega esta vez de la mano de Netflix, con el director Peter Berg y Matthew Broderick de protagonista. Es verdad que no es algo que no hayamos visto ya en decenas de ocasiones. ¿La más reciente? La brillante ‘Dopesick’ con Michael Keaton. El problema con los medicamentos en Estados Unidos cada vez es más grande. Tuvo su auge a comienzos de los 2000, pero es algo que sigue sin frenar y cercena vidas y familias enteras.

Fecha de estreno: 10 de agosto

Agente Stone (PELÍCULA)

Sinopsis: La agente de inteligencia internacional Rachel Stone debe embarcarse en una peligrosa misión para proteger el misterioso MacGuffin conocido como «The Heart » (El Corazón). Stone recibe el encargo de la operación de una organizacion por el mantenimiento de la paz conocida como Charter, que trata de evitar que el objeto caiga en manos enemigas.

Llega otra película de acción más al catálogo de Netflix. Y esta vez regresa también Gal Gadot, que ya protagonizó ‘Alerta Roja’, una película que costó una millonada… y que nadie parece recordar. Aquí comparte protagonismo con Jamie Dornan, que tras su paso por la saga de ’50 sombras de Grey’, está algo más desaparecido de los papeles protagónicos. ¿Qué es lo más interesante de esta historia? ¿Qué la hace diferente? Que aborda de nuevo el problema latente de la Inteligencia Artificial. Y así lo describe su director, Tom Harper.

“Nadie ha construido una IA general todavía. Y está conectado a un ordenador cuántico, que procesa mucho más rápido que un ordenador normal. El Corazón tiene la tarea de monitorear todos los datos humanos, analizarlos, buscar patrones y luego usar esos patrones para hacer predicciones».

Fecha de estreno: 11 de agosto

Estrenos en Prime Video

Mona Lisa y la Luna de Sangre (PELÍCULA)

Sinopsis: Una chica que posee inusuales y peligrosas habilidades escapa del centro para enfermos mentales en el que lleva toda su vida, e intenta integrarse en el mundo.

La nueva película de Ana Lily Amirpour, directora de ‘Una chica vuelve sola a casa de noche’, es esta extravagante historia que revolucionó Sitges. Con Kate Hudson y Ed Skrein entre el reparto, esta película llega a Amazon Prime Video dos años después de su paso por festivales. Cosas de las distribuidoras. No todo siempre sale bien. Pero lo bueno de las plataformas de streaming es que, de vez en cuando, nos dan estas sorpresas.

La protagonista es la joven actriz Jeon Jong-seo, que ya deslumbró en otra surrealista historia, ‘Burning’, que le puso en primera plana. Una película que merece mucho la pena y que va a dar que hablar.

Fecha de estreno: 9 de agosto

Cruel Summer (temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Ambientada en un idílico pueblo costero del noroeste del Pacífico, la segunda temporada de Cruel Summer cambia de protagonistas y sigue el ascenso y la caída de una intensa amistad adolescente. Abordando la historia desde tres líneas temporales distintas en torno al Y2K, esta temporada da giros y vueltas mientras sigue la amistad entre Megan, Isabella y Luke, el triángulo amoroso que floreció y el misterio que impactó todas sus vidas en el futuro.

La primera temporada de ‘Cruel Summer’ fue una de las sorpresas de 2021. El boca a oreja funcionó a la perfección y este thriller adolescente se convirtió en una de las recomendaciones más comentadas del año. Nadie esperaba una segunda temporada pero Amazon sorprendió a todos, anunciando que habría nuevos episodios, pero con nuevo reparto y nueva historia.

Esta segunda temporada está protagonizada por Sadie Stanley como Megan y Lexi Underwood en el papel de Isabella. El reparto lo completan Eloise Payet, Griffin Gluck, Paul Adelstein, KaDee Strickland, Lisa Yamada y Sean Blakemore.

Fecha de estreno: 11 de agosto

Rojo, blanco y sangre azul (PELÍCULA)

Sinopsis: Alex Clarademont-Díaz, el hijo millennial de la presidenta de los Estados Unidos, es un tesoro para el marketing de la Casa Blanca: atractivo, carismático e inteligente. Lo que nadie sabe es que no soporta al príncipe Henry, el hijo de la reina de Inglaterra. Así que, cuando la prensa sensacionalista se hace con una fotografía que refleja un altercado entre Alex y Henry, las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido se enfrían. Ambos países trazan un plan para paliar los daños. Lo que empieza como una falsa amistad, publicada en Instagram, se va transformando en algo más profundo de lo que Alex y Henry podrían haber imaginado.

El libro escrito por Casey McQuiston ha sido uno de los éxitos literarios más relevantes de los últimos años. Parece ser que, al fin, el mundo editorial se ha dado cuenta de que puede hacer grandes historias con personajes diversos y LGTBI, y aquí tenemos la prueba. Cuando se anunció el proyecto, los fans poblaron las redes con reacciones entusiastas como poco. Y ahora, después de mucho esperar, llega por fin la película de acción real.

Romance real, con desamores de por medio. La película está protagonizada por Taylor Zakhar Perez y Nicholas Galitzine. Y en un papel más pequeño también encontramos a Uma Thurman. Es verdad que la adaptación promete ser más naif y más recatada que su versión literaria. Pero estamos deseando reencontrarnos con Alex y Henry una vez más. Sobre todo tras ver la temporada 2 de ‘Heartstopper’ en Netflix.

Fecha de estreno: 11 de agosto

Estrenos en Disney Plus

Solo asesinatos en el edificio (temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: La tercera temporada sigue a Charles, Oliver y Mabel mientras investigan un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin, el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo. ¡Arriba el telón!

Estamos de vuelta en el Arconia. Lo echabais de menos, ¿verdad? ‘Solo asesinatos en el edificio’ se ha convertido por derecho propio en una de las mejores comedias de los últimos años. Ya no solo por sus guiones ágiles, sino gracias a su trío protagonista: Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short. Ellos tres podrían levantar cualquier serie, eso está demostrado.

Esta nueva temporada (aún no sabemos si habrá cuarta o no) tendrá otros nombres en el reparto que van a elaborar la serie por encima de la media. Estamos hablando de Meryl Streep, que regresa al terreno televisivo tras su paso por ‘Big Little Lies’, y Paul Rudd, que siempre destaca por su vis cómica perfecta. Una trama que promete enlazar con las otras dos, y llevar a nuestro trío protagonista hasta el límite.

Fecha de estreno: 8 de agosto

Moving (SERIE)

Sinopsis: Kim Bong-Seok, Jang Hee-soo y Lee Gang-hoon van al mismo instituto. Parecen estudiantes normales, pero tienen habilidades especiales heredadas de sus padres. Kim Bong-seok tiene la capacidad de volar, mientras que Jang Hee-soo posee excelentes habilidades atléticas y es capaz de recuperarse rápidamente de heridas, como disparos o puñaladas. Lee Gang-hoon tiene un poder y una velocidad asombrosos. Estos tres estudiantes intentan ocultar sus habilidades especiales a los demás, a la vez que sus padres luchan por evitar que sean utilizados por otras personas.

Si eres fan de las series coreanas, estás de suerte, porque el próximo 9 de agosto se estrena ‘Moving’. ¡Y con 7 episodios de golpe! Pero tranquilos, que tendrá un total de 20 capítulos. Vamos a disfrutar la serie durante unos cuantos meses. Con varias de las principales estrellas surcoreanas en su reparto, ‘Moving’ está basada en un webtoon del mismo nombre. Han Hyo Joo, Jo In Sung, Cha Tae Hyun, Kim Seung Kyun y Ryu Seung Ryong son los protagonistas de esta serie surrealista que mezcla thriller con ciencia ficción y superhéroes.

Fecha de estreno: 9 de agosto