Este sonado momento del ‘Grand Prix’ es para ver y no creer: «Historia de la televisión»

Pese al puente del 15 de agosto, TVE ha mantenido este lunes ‘El Grand Prix‘ en emisión. Lo ha hecho con su cuarta entrega en la que Tineo (Asturias) ha vencido la partida a Los Montesinos (Alicante) y ha conseguido clasificarse para las semifinales.

Así, Tineo se enfrentará a Aguilar de Campoo (Palencia) en la semifinal de la semana que viene después del sorteo realizado y de que ambos pueblos se clasificaran con 26 puntos cada uno. En la otra semifinal competirán Yepes (Toledo) y Alfacar (Granada).

Pero si por algo ha estado marcada esta cuarta gala de ‘El Grand Prix’ es por la presencia de Belinda Washington. Nada más aparecer la presentadora y actriz en el programa todos se acordaban de ‘Paquita Salas’, la serie de Los Javis en la que el personaje interpretado por Brays Efe intentaba colocar a algunos de sus representados como la propia Belinda como invitada en ‘El Grand Prix’ o en ‘Pasapalabra’.

Pero además, Belinda Washington se convertía en la gran protagonista de una de las pruebas más míticas del concurso presentado por Ramón García: los super bolos. Y es que la actriz y presentadora ha conseguido superar incluso a Lolita Flores a la hora de dar sus indicaciones.

Entre ella y Johnny, el tirador de Tineo que estaba más perdido que Marco buscando a su madre. Y es que Belinda se confundía con derecha e izquierda y Johnny incluso casi tira un bolo al principio él mismo al caerse y tropezarse al ir de espaldas hacia la zona de los bolos. Finalmente, la ronda terminaba con el equipo amarillo sin tirar ningún bolo del equipo azul.

De hecho, hasta Ramón García no se cortaba al lanzarle alguna que otra pulla a Belinda Washington por lo malas que habían sido sus indicaciones. ««Ha habido un rato que tu madrina no te decía ni derecha ni izquierda», soltaba el presentador. Y es que su compañera de profesión optaba por decirle al tirador de su equipo «¡Hacia mi!» sin darse cuenta de que él no le veía y no sabía donde estaba.

Belinda Washington:

-Date la vuelta, Johyny, date la vuelta.

– ¡Ahí no, Johny, ahí no!



🫣 Johny y Belinda, Belinda y Johny jugando a los súper bolos en el Grand Prix.#GrandPrix4 pic.twitter.com/0mCPcFCOZi — Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) August 14, 2023

Belinda Washington, en boca de todos en ‘El Grand Prix’

Así, todos los fans y espectadores de ‘El Grand Prix’ no han parado de comentar el momentazo que ha protagonizado Belinda Washington en los super bolos. Así, muchos no han dudado en acordarse de lo que hizo Lolita Flores.

«Lolita: mi prueba de los bolos es insuperable Belinda Washington: sujétame el cubata», escribía un usuario. «Cuando pensabas que no había nadie más inútil que Lolita guiando en los bolos, viene Belinda Washington y la supera», añadía otro.

