Crítica de ‘Volver a caer’, la tórrida telenovela de Maxi Iglesias que está en Movistar Plus+

«Dicen que enamorarse es como saltar al vacío. Una vez que saltas, ya no hay vuelta atrás». Así comienza ‘Volver a caer‘, la nueva serie de Maxi Iglesias, que acaba de estrenar su primer capítulo en Movistar Plus+ este 6 de agosto y que es una de las grandes novedades televisivas este verano. Ver al actor español siempre es buena noticia, sobre todo porque suele elegir sus papeles con mucha cabeza y visión.

Creada y escrita por Almudena Ocaña y Aurora, es una adaptación de una serie australiana llamada ‘A Beautiful lie’, que a su vez es una adaptación de la famosa novela ‘Anna Karenina’, escrita por el ruso León Tolstói. No es la primera vez que se lleva esta historia a la pantalla (ni será la última) porque lo que se cuenta en la novela de Tolstói es algo que puede seguir aplicándose en cientos de tramas diferentes. Engaños, traiciones y una pareja puesta en el foco público. Aunque, mas bien, una mujer. Sometida a los juicios de valor de la sociedad, por el simple hecho de ser mujer. Y eso es lo que busca retratar, a veces mejor y otras veces de forma más vacía, la serie ‘Volver a caer’.

De un total de 6 episodios, de cerca de 50 minutos de duración cada uno, este 6 de agosto nos llega el primero a Movistar Plus+. La ficción está protagonizada por Maxi Iglesias, Kate del Castillo y Rubén Mendoza, entre otros. Y el principal problema es que no acaba de ahondar en ninguno de los temas que toca, quedándose un poco en la superficie de la historia. Algo que es bastante irónico ya que la protagonista era una deportista profesional de salto de trampolín (clavadista). La trama no acaba de sumergirse del todo, y eso pesa en el conjunto final de esta nueva apuesta.

¿De qué va ‘Volver a caer’ (Movistar Plus+)?

Anna Montes de Oca es una importante clavadista mexicana, ganadora de una medalla de oro olímpica. Tras años de éxito deportivo, Anna encontró estabilidad al conocer al que ahora es su marido, presidente del Comité Olímpico de México. Pero algo en su relación parece estar enfriándose, y ya se sabe que las familias ideales son todas parecidas, mientras que las familias infelices lo son cada una a su manera. La vida de Anna da un giro inesperado cuando se enamora de Vico, un joven músico al que conoce por casualidad. Su relación se estrecha sin remedio hasta límites a los que Anna no creía poder llegar y ambos deben afrontar las consecuencias personales de su aventura…

El desamor como motor de la historia

«El amor es como la vida: nace, crece, madura. Algunos amores trascienden la vida. Otros pueden ser extraños. El amor puede romperse. Pero también puede arreglarse». Esas son las últimas palabras del personaje de Anna, pronunciadas con absoluta delicadeza por parte de Kate del Castillo. Y resume perfectamente toda su historia de amor con Vico. Porque pasa por todas esas etapas. Desde que le conoce en el aeropuerto, hasta enfrentarse a la realidad de que no pueden estar juntos por mucho que ella lo haya deseado.

De hecho, ese primer encuentro nos avisa de lo que vamos a encontrarnos. Un amor maldito, que hará daño a los demás debido a sus decisiones. En ese primer encuentro, Vico salva a Anna de ser atropellada. Y, en su lugar, otro hombre choca contra el coche. Ahí nace el amor, pero también la fecha de caducidad. Porque ha quedado marcado desde el comienzo, y es algo que nunca van a poder quitarse de encima.

Kate del Castillo, en la serie ‘Volver a caer’. / MOVISTAR PLUS+

La historia se va complicando cada vez más, sobre todo a raíz de un vídeo de Kate en el que se la coloca en el ojo público. La gente la juzga, la llama mala madre (y ella hace referencia a eso, totalmente rota). Siempre juzgando a las mujeres por sus decisiones, dejando a los hombres en un segundo plano. ‘Volver a caer’ explora esa reflexión, pero solo araña la superficie. No profundiza tanto como otras series como ‘Intimidad‘, que lograba dar una imagen mucho más certera de todo.

Kate del Castillo es la reina de la serie

Hemos hablado de Maxi Iglesias. A estas alturas, a nadie le puede sorprender que el joven actor vaya a ser uno de los puntos a favor de una serie. Está más seductor que nunca, con Anna y con el propio espectador. Entiendes que no se pueda evitar caer en sus redes. Y, aunque su actuación se vuelve algo plana hacia el final de la ficción de Movistar Plus+, es más problema del propio guion que de su interpretación.

La que puede darlo (y lo da) todo, esa es Kate del Castillo. Ya sabíamos de la fuerza de sus interpretaciones, gracias a series como ‘La reina del sur’ o ‘Ingobernable’. En ‘Volver a caer’ lleva todo un paso más allá, y cuando más brilla es cuanto más contenida está su personaje. El tramo final de la serie le permite lucirse como solo ella sabe, y en verdad nos hace empatizar con su personaje, sintiendo de lástima hasta comprensión por el lío en el que se ha metido.

‘Volver a caer’ peca de ser demasiado telenovelesca por momentos. Pero lo soluciona con una dirección sobria y un ritmo que consigue enganchar al espectador. Pero sobre todo gracias a la química de los dos protagonistas, que convierten el todo en algo más satisfactorio.