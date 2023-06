Maxi Iglesias apadrinó ‘Así es la vida’ con una embarazosa pregunta de Sandra Barneda

‘Así es la vida‘ ha llegado a Telecinco por todo lo alto al ritmo de «Cha cha cha» de Kärijää, el representante de Finlandia en Eurovisión 2023. Pero además el nuevo programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha contado con un invitado de altura como padrino. Y es que Maxi Iglesias ha sido el primer rostro en pasar por el plató del programa.

Maxi Iglesias se atrevía incluso a participar en el arranque del programa desde los exteriores de Telecinco. Después, el actor se sentaba con Sandra Barneda en las escaleras del plató para hablar de sus inicios en ‘Hospital central’, su culto al cuerpo y el precio de la fama así como de la última polémica en la que se ha visto envuelto.

Al ser el primer día de ‘Así es la vida’, Sandra Barneda le preguntaba a Maxi Iglesias si tenía algún tipo de manía. «El primer día es como muy importante, hay mucha emoción y está el equipo con la incertidumbre de que va a pasar y como va a salir. Sobre todo en teatro la primera actuación es muy especial», le confesaba el intérprete.

«Los primeros días son especiales. Cuando me dijeron de venir al primer programa dije me gustan los retos», añadía Maxi Iglesias. «¿Te gustan los primeros días?», se interesaba Barneda. «Si porque estamos en una sociedad en el que todo se prejuzga mucho y siempre se sitúa todo para estar más cómodo. A mí me gusta que haya un programa nuevo y me lanzo a ver lo que pasa», respondía él.

«Pues te lo agradezco mucho», le decía Barneda a su invitado. «Me dijeron que eras tú quién presentaba y por eso también accedí», aseveraba Maxi dejando claro que era fan de la presentadora de ‘La isla de las tentaciones’. Además, Maxi Iglesias visitaba el nuevo programa de Telecinco justo antes de viajar a México.

Sobre si está esclavizado por su físico, Maxi Iglesias era claro. «Odio la falsa modestia y la falsa humildad. Al final te contratan por tu físico. De entrada importa, pero mi promesa es que no voy a consentir ser esclavo de eso. Lo que les digo a los niños es que no vivan esclavos del físico o de lo que los demás opinen porque sí no no vas a ningún lado», aseveraba él.

Por otro lado, al preguntarle por el precio de la fama, Maxi Iglesias era contundente. «Para mí es muy importante mi casa, mi familia y mis amigos. Me gusta mucho trabajar fuera pero al final mi gente es mi gente. Por salud mental necesito estar rodeado de los míos. Creo que es muy importante saber de donde vienes», defendía el actor.

Maxi Iglesias se moja sobre la polémica del taxista

Por último, Sandra Barneda no ha dudado en preguntarle a Maxi Iglesias por la última polémica en la que se ha visto envuelto después de que un taxista asegurara que le agredió. De primeras, Maxi no sabía que contestar. «Esto no se cuando se grabó porque hace dos meses estaba en Los Ángeles. ¿Qué he salido mucho con mis amigos en taxis? Por supuesto. ¿Qué íbamos muy animados? Por supuesto, para que se sale. Pero no tengo recuerdo de que nadie pueda tener una queja. Mis amigos tienen mejor memoria que yo y nadie me ha dicho nada», respondía de primeras.

«¿Te reconoces en una frase como el de cállate que el que paga soy yo?», se interesaba Sandra. «Me ha escrito mucha gente que me conoce diciéndome que hayas acabado de fiesta y que el taxista se haya ido con vosotros puede pasar. Pero lo que le ha mosqueado mucho a mí gente es que yo no digo esa frase ni con ocho copas de más. Tú puedes estar muy contento y animado, pero sin faltar el respeto a nadie», sentenciaba.

«Me gustaría que si alguna vez me encuentro a esta persona me lo dijera a la cara y me diga si era yo. Porque me ha pasado muchas veces de decirme ‘el otro día estabas en la universidad de Navarra’ y yo no he pisado la universidad en mi vida. He estado en Navarra pero ya», añadía el actor.

«Gente cercana a la que quiero mucho me ha dicho que tenía que decir algo, porque la fama conlleva ciertas responsabilidades. Muchas veces si callas estás aceptando que se puedan decir o dar por hecho según cosas. En este caso no tengo ningún problema en dar la cara y decir que no era yo», concluía dando por zanjado el tema.