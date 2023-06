‘Socialité’ exhibe un polémico altercado de Maxi Iglesias: «Salió del coche rodando»

Parece que a Maxi Iglesias le crecen los enanos. Después de que hace unas semanas protagonizara muchos titulares por su supuesta relación con la presentadora Eva Soriano; ahora un taxista acusa al actor de ‘Valeria’ y ‘Física o Química’ de haber mantenido una actitud chulesca durante un viaje.

Ha sido el streamer MarioTaxi, que se dedica a relatar el día a día de otros taxistas, el que ha accedido a lo sucedido entre un taxista y Maxi Iglesias. Un tema del que ‘Socialité’ se ha hecho eco este sábado con Nuria Marín al frente. Al parecer, el actor tuvo un altercado con un taxista tras una fiesta en plena noche madrileña.

Así, MarioTaxi aprovecha un directo de Twitch para conocer cuál ha sido la peor experiencia de algunos taxistas. Y es cuando uno de ellos relata lo que le sucedió con Maxi Iglesias. «Te puedo decir la del subnormal este de Maxi Iglesias que salió del coche rodando«, le cuenta el taxista al streamer tal y como ‘Socialité’ recogía este sábado.

Y es que al parecer la actitud que mantuvo en todo momento Maxi Iglesias fue chulesca y desagradable. Por ello, el taxista no dudó en pedirle que se bajara de su coche. «Le puse el datáfono y le dije: ‘o por las buenas o por las malas’. Pagó y hasta luego. A mí no me falta el respeto nadie», denuncia el hombre.

«Parece que me iba a arrancar el asiento del copiloto, ahí con sus colegas de fiesta. Le dije en un momento que se controlara y me dijo: ‘Tú cállate, que el que paga soy yo’«, rememoraba el taxista sobre el polémico altercado que vivió con el actor.