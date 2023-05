El actor Maxi Iglesias decide no callar más sobre si tiene una relación con Eva Soriano

Este miércoles salía a la luz una noticia que ha sorprendido a muchos. El supuesto romance entre Maxi Iglesias y Eva Soriano. Germán González, redactor de ‘Sálvame’, desvelaba en el podcast de Mtmad ‘En todas las salsas’ que el actor y la presentadora habían sido pillados besándose en una discoteca madrileña.

Hay que recordar que Maxi Iglesias ha roto recientemente con la actriz peruana Stephani Cayo. Ahora, todo parecía indicar que el actor podría haber vuelto encontrar el amor al lado de la presentadora. Algo que él mismo ya se ha encargado de desmentir. Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde el madrileño se ha pronunciado acerca de este supuesto nuevo romance.

En su último post, el intérprete ha publicado unas imágenes para anunciar la nueva temporada de la serie ‘Valeria’, que se estrenará el próximo 2 de junio en Netflix. Pero, de paso, ha aprovechado para negar las informaciones que han circulado sobré él y Eva Soriano en las últimas horas.

Maxi Iglesias desmiente su relación con Eva Soriano

«Aprovecho que estoy por aquí, para decir que no me gustan las noticias falsas y que se digan cosas que no son verdad…», ha asegurado el actor. De esta forma, ha desmentido que este saliendo con la presentadora, con la que siempre ha mostrado una gran complicidad ante las cámaras. De hecho, tal y como recordó Germán González en el programa de Mtmad, Eva «ha entrevistado dos veces a Maxi Iglesias… Pero se veía un tonteo. En 2021, esta presentadora dijo ‘Me gusta mucho Maxi Iglesias. A ver si viene al programa, le entrevisto yo. Me lo pido yo y, después, a ver si surge algo'».

Tras esto, el periodista contaba que la pareja habría sido pillada besándose en una conocida discoteca madrileña. «Ella estaba triste, me dice. Que estaba todo el rato mirando. Estaban pendientes de la gente, que no les viesen. Cuando se dieron cuenta de que había gente que les estaba viendo, se fueron», explicaba González.

Por su parte, Eva Soriano por el momento ha preferido mantenerse en silencio. La cómica ha entrevistado a Maxi Iglesias en dos ocasiones. La primera fue a principios de 2022 en ‘Cuerpos Especiales’, el programa que presenta cada mañana en Europa FM. La segunda fue en junio de 2022 en ‘La noche D’, el programa de entrevistas que presentaba en TVE.

La presentadora confesó hace unos años en ‘Late Motiv’ que había madurado porque al ver ‘Física o Química: El reencuentro’, ya no le gustaba tanto Maxi Iglesias: «Está bien el chaval, pero ya no», reconoció entre risas. Ante tal confesión, Andreu Buenafuente le preguntó: «¿Dices eso porque él no estaría por ti?». Ella, sorprendida ante esta pregunta, respondió: «¡Qué dices! ¿Tú crees que no? Ahora estoy golosa de hablar con Maxi Iglesias y preguntar qué pasa».